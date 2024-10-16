У следствия не хватило улик на эксперта

Как стало известно «Ъ», после повторного рассмотрения городской суд Ялты полностью оправдал обвинявшегося в халатности и служебном подлоге судмедэксперта Александра Пенцакова. Проводя вскрытие тела погибшего в 2021 году в Крыму заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, в заключении о смерти опытный эксперт, несмотря на наличие множества колото-резаных ран, пришел к выводу, что чиновник совершил суицид. После эксгумации и комплексной комиссионной экспертизы Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства, а Александра Пенцакова обвинил в попытке помешать расследованию этого преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Погибший замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Повторный процесс по делу 57-летнего судмедэксперта Александра Пенцакова, обвинявшегося в халатности и служебном подлоге (ч. 1 ст. 293 и ч. 2 ст. 292 УК РФ), в городском суде Ялты начался летом прошлого года. Заново это дело пришлось рассматривать после того, как в марте 2022 года тот же горсуд Ялты признал эксперта Александра Пенцакова виновным, назначив ему в виде наказания штраф 450 тыс. руб. Однако прокуратура Республики Крым, посчитав наказание слишком мягким, опротестовала судебное решение, добившись, правда, в апелляционной инстанции в качестве ужесточения лишь запрета осужденному в течение двух лет заниматься экспертной деятельностью в области судебной медицины.

Основанием же для отмены приговора в кассации, куда обратилась уже защита не признавшего своей вины Александра Пенцакова, стало то, что апелляционная инстанция оставила без рассмотрения ходатайство адвокатов о прекращении уголовного преследования их клиента в связи с истечением срока давности. После этого дело и было направлено на новое рассмотрение в городской суд Ялты.

В отличие от первого процесса, занявшего всего два месяца, на этот раз у судьи на изучение доводов сторон ушло около полутра лет. В итоге суд пришел к выводу, что в действиях подсудимого Александра Пенцакова отсутствует состав преступления, и оправдал его. «Считаю, что суд проявил беспристрастность и обеспечил принцип состязательности сторон, что позволило защите в полной мере аргументировать свою позицию»,— заявил «Ъ» адвокат Александра Пенцакова Андрей Сухоруков, уточнив, что мотивировочную часть судебного решения защита еще не получила.

По данным «Ъ», прокуратура и в этот раз намерена обжаловать приговор.

Напомним, что события, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Пенцакова, произошли в Ялте в 2021 году. 22 апреля в этом городе в съемной квартире было обнаружено тело 47-летнего замруководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина с признаками насильственной смерти (множественные колото-резаные раны груди, порезы на руках).

Однако в заключении о смерти судмедэксперт с более чем 20-летним стажем Александр Пенцаков, отразив наличие ран на теле умершего и то обстоятельство, что чиновник скончался от сильной кровопотери, почему-то в качестве причины указал самоубийство.

Эксперт Александр Пенцаков провел две судебно-медицинские экспертизы, а затем последовала еще и третья — после эксгумации тела Леонида Ошарина. После нее СКР и поставил под сомнение выводы Александра Пенцакова, возбудив в отношении него уголовное дело по факту халатности и служебного подлога.

По версии следствия, халатность эксперта Александра Пенцакова выразилась в том, что, производя вскрытие, он нарушил установленный порядок проведения судебно-медицинского исследования трупа, а поняв это, решил пойти на служебный подлог. В двух заключениях он указал, что вся процедура была проведена строго в соответствии с протоколом и приказом Министерства здравоохранения. Как полагают в СКР, якобы именно из-за этого уже комиссионная экспертиза не смогла установить причину смерти господина Ошарина.

Под сомнение вывод о суициде поставили специалисты Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны в рамках расследования уголовного дела в отношении Александра Пенцакова. В отличие от коллеги, полагавшего, что смертельный удар ножом потерпевший якобы нанес себе сам, военные медики посчитали, что сделано это было «посторонней рукой». Впрочем, как утверждала защита Александра Пенцакова, «опровергнуть его выводы о причинах смерти Леонида Ошарина по итогам комплексной экспертизы не представилось возможным».

Тем не менее в СКР решили, что именно из-за действий Александра Пенцакова уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) господина Ошарина было возбуждено несвоевременно, а допущенные им ошибки не только не позволили выявить реальную причину смерти, но и «повлекли невосполнимую утрату следов преступления». Отметим, что дело о гибели столичного чиновника до сих пор не раскрыто.

Олег Рубникович