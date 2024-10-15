Пермские думцы одобрили введение туристического налога

Сегодня депутаты думского комитета по экономическому развитию обсудили введение туристического налога в Перми. И. о. начальника департамента экономики и промышленной политики Нина Канюкова сообщила на заседании комитета, что налогоплательщиками признаются организации и лица, оказывающие услуги по предоставлению мер временного проживания. Ставка нового налога составит 1%, или 100 руб. В перечень физических лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не включается в налоговую базу, входят лица в возрасте до 18 лет и инвалиды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В администрации для расчета налога исходили из статистической отчетности гостиниц за 2021–2023 годы по среднему количеству размещенных лиц, по среднему количеству ночевок на одно лицо. По предварительным данным, туристический налог в 2025 году принесет в городской бюджет 52,9 млн руб., в 2026-м — 70,6 млн руб. и в 2027-м — 70,6 млн руб.

Депутат Алексей Овчинников в качестве содоклада уточнил, что у думского управления экспертизы и аналитики, у КСП замечаний к проекту нет. Вместе с тем контрольно-счетная палата отмечает, что в расчете прогнозного объема туристического налога учтено его уменьшение только по двум льготным категориям — лицам до 18 лет и инвалидам. Кроме того, налог рассчитывался только с учетом показателей отчетности гостиниц. Данные по иным средствам размещения, таким как мотель, хостел, пансионат, турбаза, в расчете не учтены. В связи с этим во время исполнения бюджета города в 2025–2027 годах возможна корректировка прогнозного показателя по туристическому налогу. Представители администрации Перми отвечали, что при подсчете налога рассматривались действительно только гостиницы, потому что других статистических данных у мэрии не имелось.

После обсуждения доклада члены комитета одобрили введение туристического налога.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что с 2025 года в Перми планируется ввести туристический налог. Он может коснуться городских отелей и хостелов. Планируется, что дополнительные доходы будут зачисляться в городской бюджет и использоваться на финансирование строительства и содержание объектов туристической инфраструктуры.