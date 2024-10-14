Выручка «Уралкалия» по РСБУ за девять месяцев выросла на 2%

Выручка ПАО «Уралкалий» за девять месяцев 2024 года по РСБУ составила 180,7 млрд руб., что на 2% больше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль за отчетный период составила 36,1 млрд руб., что почти в 14 раз выше показателя годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Себестоимость продаж за девять месяцев 2024 года увеличилась на 53%, до 101 млрд руб., за счет роста транспортных расходов и экспортных пошлин.

Валовая прибыль за девять месяцев 2024 года снизилась до 80 млрд руб. по сравнению с 112 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

«Рост чистой прибыли компании по РСБУ обусловлен главным образом доходами от курсовых разниц за отчетный период и от восстановления ранее сформированных резервов»,— пояснили отчетность в компании.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13,3 тыс. сотрудников.