Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выручка «Уралкалия» по РСБУ за девять месяцев выросла на 2%

Выручка ПАО «Уралкалий» за девять месяцев 2024 года по РСБУ составила 180,7 млрд руб., что на 2% больше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль за отчетный период составила 36,1 млрд руб., что почти в 14 раз выше показателя годом ранее.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Себестоимость продаж за девять месяцев 2024 года увеличилась на 53%, до 101 млрд руб., за счет роста транспортных расходов и экспортных пошлин.

Валовая прибыль за девять месяцев 2024 года снизилась до 80 млрд руб. по сравнению с 112 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

«Рост чистой прибыли компании по РСБУ обусловлен главным образом доходами от курсовых разниц за отчетный период и от восстановления ранее сформированных резервов»,— пояснили отчетность в компании.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13,3 тыс. сотрудников.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...