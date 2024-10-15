Солнце, ветер, глобализм

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), с 2022 по 2030 год совокупная мощность солнечных, ветряных станций и других возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вырастет в 2,7 раза. Эксперты отмечают, что лидирующие позиции в развитии ВИЭ занимают развитые страны, а также Китай и Индия. В то же время аналитики обеспокоены тем, что развитие ВИЭ в разных регионах мира продвигается неравномерно, а это замедляет достижение целей по декарбонизации глобальной экономики и борьбе с изменением климата.

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Альтернативные гигаватты

В середине октября МЭА опубликовало ежегодный доклад о текущем состоянии и ближайших перспективах развития ВИЭ. Отмечается, что с 2022 по 2030 год совокупная мощность объектов ВИЭ вырастет в 2,7 раза. МЭА называет это неплохой динамикой, но подчеркивает, что это ниже трехкратного роста, запланированного представителями почти 200 стран на Саммите ООН по борьбе с изменением климата COP28, который состоялся в декабре прошлого года в ОАЭ. Ожидается, что к 2030 году общая мощность всех объектов ВИЭ в мире вырастет на 5500 ГВт, прирост новых мощностей будет ускоряться каждый год и в 2030-м составит 940 ГВт — это на 70% больше, чем в 2023 году, который пока является рекордным по вводу в строй новых объектов ВИЭ в мире. 95% всех новых мощностей ВИЭ приходится на солнечные и ветряные станции.

В докладе отмечается, что основными драйверами роста мощностей ВИЭ к 2030 году станут два фактора — «солнечная энергетика и Китай». «Китай будет только укреплять свою позицию мирового лидера в создании новых энергетических мощностей ВИЭ. Только в одной этой стране к 2030 году будут введены в строй солнечные и ветряные станции общей мощностью 1200 ГВт, хотя этой цели страна изначально планировала достичь лишь к 2036 году. После завершения действия программы госсубсидий в 2020 году совокупная мощность китайских солнечных станций выросла почти в четыре раза, а ветряных — удвоилась. Это происходит благодаря конкурентоспособной политике регулирования в этой области»,— отмечает МЭА.

Что касается ЕС и США, то здесь эксперты прогнозируют удвоение новых мощностей ВИЭ с 2024 по 2030 год. Вслед за ними по темпам роста новых мощностей идет Индия. МЭА отмечает, что, «несмотря на недавние перебои с поставками оборудования из-за логистических проблем и макроэкономической неопределенности сектор ветряной энергетики начнет восстанавливаться». Этому будет способствовать оптимизация регулирующей политики в Европе, США, Индии и других крупных развитых и развивающихся странах. Изменения касаются в основном упрощения требований к техническим обоснованиям проектов и привлечению средств. «Все это должно помочь сектору ветряной энергетики оправиться от недавних проблем финансового характера»,— полагают эксперты.

В сегменте гидроэнергетики МЭА фиксирует стабильный рост новых мощностей, который происходит в основном благодаря Китаю, Индии, странам региона АСЕАН и Африки. В других сегментах альтернативной энергетики, таких как биотопливо, геотермальные источники и приливная энергетика, ожидается замедление ввода новых мощностей из-за недостаточной государственной поддержки и регулирующей политики.

Доля водорода, в отношении которого давно звучат оптимистические прогнозы, пока еще остается очень небольшой. МЭА отмечает, что, несмотря на все меры государственной поддержки и постоянное совершенствование регулирующей политики, водородная энергия составит лишь 4% от новых мощностей ВИЭ к 2030 году — в основном из-за недостаточного спроса на такую энергию. Хотя общие мощности электролитических станций и установок вырастут к концу десятилетия в 50 раз, лишь половина из них будет использовать энергию для своей работы из ВИЭ. В целом же к 2030 году общая мощность водородной энергетики достигнет 43 ГВт, что составляет менее 1% от общего объема мощности ВИЭ.

МЭА выделяет несколько проблем в развитии ВИЭ в ближайшие годы. Прежде всего это нехватка новых инвестиций в сети распределения. В такой ситуации уже построенные станции могут какое-то время ждать своего подключения к сетям. По данным МЭА, в таком положении сейчас находятся станции и установки общей мощностью около 1650 ГВт, что на 150 ГВт больше, чем годом ранее. Впрочем, эксперты агентства ожидают, что в ближайшее время эта ситуация решится, так как более быстрый ввод новых мощностей заставляет власти совершенствовать регулирующую политику в области подключения и распределения энергии.

Еще одним негативным фактором МЭА считает сокращение новых инвестиций в производство оборудования для солнечных электростанций. Это происходит из-за слишком быстрого развития этого сектора, что привело к некоторому перепроизводству и, как следствие, снижению цен на рынке. В 2024 году общая мощность нового оборудования для солнечных станций составит 1100 ГВт, что вдвое больше ожидаемого спроса на этот вид энергии в текущем году. В результате перепроизводства оборудования цены на него с начала 2023 года упали почти вдвое, что привело к убыткам у некоторых производителей. В результате были отменены новые проекты по производству поликремниевых пластин общей мощностью 300 ГВт и кристаллических панелей общей мощностью 200 ГВт. В денежном выражении объемы отмененных проектов МЭА оценивает в районе $25 млрд.

Великолепная десятка и Китай

Также в середине октября международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало исследование, посвященное декарбонизации мировой экономики. По итогам 2023 года эксперты агентства отметили «замедление прогресса в этой области, несмотря на заметные усилия в ряде развитых стран». Исследователи уточняют, что общее замедление процесса декарбонизации произошло во многом из-за развивающихся стран, которые «не смогли достичь заметного снижения углеродного следа в своих экономиках, хотя их доля в мировом энергопотреблении постоянно растет». В результате по итогам 2023 года мировые выбросы CO2 выросли на 1,8%, а рост мирового ВВП составил 2,9%. Таким образом, рост экономики всего на 1% превысил рост выбросов, что в целом уложилось в тенденцию последних 25 лет, но оказалось существенно ниже отметки 8%, которой необходимо достичь в 2020–2030 годах, чтобы выйти на нулевой рост выбросов к 2050 году. В прошлом году десять крупнейших развитых стран мира (10 Developed Markets (DM10) — США, Германия, Великобритания, Япония, Франция, Канада, Италия, Австралия, Швейцария, Испания) увеличили свой совокупный ВВП на 1,8%, а общие выбросы CO2 сократили на 4,2%, до минимального уровня с 1970 года. Аналитики Fitch отмечают, что достичь этого удалось «благодаря повышению энергоэффективности экономики в странах DM10, а также снижению содержания углерода в общем энергопотреблении».

Говоря о развивающихся странах, аналитики Fitch подчеркивают, что основная причина медленного прогресса декарбонизации их экономик заключается в нехватке инвестиций. Это, в свою очередь, негативно отражается на разработке новых проектов чистой энергетики. Впрочем, как и эксперты МЭА, в Fitch отмечают, что это не относится к Китаю. «Большая часть недавнего роста инвестиций в проекты чистой энергетики на глобальном уровне была зафиксирована в развитых экономиках и в Китае»,— отмечают аналитики рейтингового агентства.

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Евгений Хвостик