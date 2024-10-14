Проблесковый «Маяк»

На прошлой неделе Геленджик принял фестиваль актуального кино «Маяк», который уже второй год подряд проводит фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» под управлением Антона Малышева на средства Романа Абрамовича. «Маяк» — это, кажется, последний пример частной инициативы в области кино, которая была реализована без привлечения государственных средств. Правда, на церемонии закрытия господин Малышев несколько раз с нажимом повторил: «Министерство культуры — наш друг! Только посмотрите, почти все фильмы в программе сняты при его поддержке». Впрочем, не будем забегать вперед и начнем с церемонии открытия, которая запомнилась фильмом, снятым без денег Минкульта и даже господина Абрамовича,— картиной Шона Бейкера «Анора», победившей на Каннском кинофестивале (подробную рецензию см. в «Ъ-Weekend» от 11 октября). Из русской команды фильма в зале присутствовала лишь актриса Дарья Екамасова, которой пришлось добираться в Геленджик из Лос-Анджелеса. В благодарность за такой крутой маршрут ей и поручили вести церемонию открытия, что было исполнено со всей присущей артистичностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На «Маяк» вновь приехали Алексей Герман, Павел Лунгин и Павел Чухрай — киноаксакалы, по выражению последнего. Программу фестиваля они смотрели прилежно, но скорее снисходительно. Также из крупных кинодеятелей неделю жизни отдал фестивалю Игорь Мишин — он привез фильм «Кончится лето» Владимира Мункуева и прошлогоднего оскаровского номинанта Максима Арбугаева. Надо сказать, приехал господин Мишин не зря: фильм получил гран-при фестиваля, после чего появление продюсера за диджейским пультом на вечеринке закрытия стало неизбежным. Свой сет он, как обычно, начал с «Танца маленьких лебедей» Чайковского. Победители — а среди них были Александр Хант, Евгения Громова, Максим Аргубаев — вежливо слушали, но собственные танцы исполнили под чуть более свежие хиты — например, Леонида Агутина и Бритни Спирс.

Однако все это не шло ни в какое сравнение с любым из эпизодов явления актера Юры Борисова народу. Он не успел на премьеру «Аноры», но попал на «Кончится лето», где сыграл главную роль. Фестиваль пока небольшой — весь умещается в геленджикский «Метрополь» и его концертный зал,— так что примерно все примерно каждую минуту знали, где находится господин Борисов. И многим действительно было до этого дело. Когда актер зашел на общую вечеринку и попытался стрельнуть сигарету, выполнять его тихую просьбу кинулись несколько человек разом. Их можно понять — хоть и не первый наш в мировом кинокосмосе, но в этого Юру все очень верят. Сам он, стоит заметить, не разыгрывал утомленности вниманием и просто старался не отсвечивать.

Старшее кинематографическое поколение с неудовольствием отмечало, что молодежь пошла не та — не напиваются, не дерутся, ведут себя тихо. В итоге прошел слух, будто кто-то с кем-то все же подрался, но так и не нашлось никого, кто бы видел это своими глазами или участвовал в драке.

В Москве тем временем бушевала Неделя моды, несколько парализовавшая параллельные светские процессы. Правда, мой информационный пузырь взорвал разве что показ бренда Rogov стилиста Александра Рогова. В основном потому, что его гестменеджеры поработали слишком ударно, так что на входе в зал собралась огромная толпа, лишь половину которой получилось утрамбовать в зал, а остальные так и ушли расстроенными. Этот инцидент, безусловно, подтверждает титул господина Рогова как самого народом любимого стилиста.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”