К читателям газеты «Коммерсантъ»

Незримый Покров Богоматери

Сегодня мы совершаем празднование в честь Покрова Божией Матери. Праздник этот установлен в память о явлении Пресвятой Богородицы блаженному Андрею, Христа ради юродивому, во время всенощного бдения во Влахернской церкви Константинополя в далеком 910 году. В это время город находился на осадном положении. В храме, где хранилась риза Пресвятой Богородицы, народ со слезами молил Господа и Его Пречистую Матерь о милости. Люди надеялись на чудо, но силы защитников таяли и было понятно, что противник гораздо сильнее. Когда богослужение подходило к концу, святой Андрей увидел в воздухе под сводами храма Саму Пресвятую Богородицу, Которая в окружении Ангелов и святых шествовала над головами молящихся. Достигнув середины храма, Она опустилась на колени и тоже стала со слезами молиться Своему Сыну. Затем, продолжая молитву, Пречистая Дева приблизилась к алтарю, а когда стала покидать храм, то сняла покрывало со Своей головы и распростерла его над верующими. Во время этого чудесного видения охваченный трепетом блаженный Андрей спросил своего ученика Епифания, видит ли он происходящее. «Вижу, отче, вижу и ужасаюсь!» — ответил тот. В это же время врагов, окруживших Константинополь, внезапно охватил необъяснимый ужас, и они в панике бежали. Так заступничество Пресвятой Богородицы спасло столицу от гибели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Казанский и Татарстанский, глава Татарстанской митрополии Кирилл

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Митрополит Казанский и Татарстанский, глава Татарстанской митрополии Кирилл

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Со временем воспоминание об этом удивительном событии стало ежегодно праздноваться. И не секрет, что особое место этот праздник занял в жизни именно Русской Православной Церкви. Именно наш народ как-то по-особенному близко к сердцу принял саму идею праздника Покрова — веру в непрестанный молитвенный покров Царицы Небесной над земным Отечеством. Так глубинное понимание государственности на Руси навсегда оказалось тесно связано с заступничеством Пресвятой Богородицы как «самого близкого существа среди небожителей». История этого праздника неразрывно связана с самыми трудными и судьбоносными вехами становления нашей страны. Можно сказать, что и сам праздник Покрова Божией Матери стал символом непреходящей связи между нашим народом и его Небесной Заступницей. В сегодняшний день, когда наша страна переживает непростые времена, мы вновь обращаемся к Покрову Божией Матери, прося Ее о заступничестве и покровительстве. Мы верим, что под сенью Ее материнской любви Россия сможет преодолеть все испытания и трудности, сохранив веру, единство и самобытность. В это мы верим и об этом мы молимся — как и те благочестивые христиане, что в далеком Х веке возносили во Влахернском храме слезные молитвы о спасении Отечества.

Пресвятая Богородице, помогай нам! Покрой нас от всякаго зла честным Твоим омофором.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Татарстанской митрополии