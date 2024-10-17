Геологоразведке нужны гарантии

Российские нефтегазовые компании, несмотря на необходимость поддерживать ресурсную базу, не спешат начинать геологоразведку в новых отдаленных регионах, так как это дорогое удовольствие без достаточных гарантий. Поэтому стимулировать их должно государство. Наибольшей эффективности в этой области можно добиться только совместными усилиями с участниками сектора ТЭК, которые впоследствии будут вести дальнейшую разведку и разработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Смитюк / ИТАР-ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ИТАР-ТАСС

Структура добычи углеводородов в России может существенно измениться в долгосрочной перспективе. Если сейчас основной объем производства в стране обеспечивают ресурсы, открытые еще в СССР в традиционных нефтегазовых провинциях, то через 15–20 лет им на смену должны прийти новые месторождения в отдаленных регионах и в море. Так, по прогнозам Сколтеха, при сохранении добычи на уровне 10,5 млн баррелей в сутки на горизонте до 2035 года вклад действующих месторождений снизится с 9,4 млн баррелей в сутки в 2015 году до 7 млн баррелей в сутки в 2035 году, новых — вырастет с 0,1 до 0,9 млн баррелей в сутки, а месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ) — с 0,7 до 1,6 млн баррелей в сутки. Шельфовые проекты будут занимать 1 млн баррелей в сутки в общем объеме производства.

Ключевым фактором реализации этого прогноза является изучение недр и освоение новых территорий в достаточном объеме. Пока инвестпрограммы крупных нефтегазовых компаний позволяют обеспечить воспроизводство запасов, но не дают возможности выхода на добычу углеводородов в новых регионах, сообщал в конце сентября заместитель главы Роснедр Орест Каспаров. По оценке ведомства, на протяжении последних пяти лет недропользователи ежегодно направляют на ГРР порядка 320 млрд руб. Но несмотря на сохранение поисково-оценочного бурения, 2D- и 3D-сейсморазведки на определенной полке, большая часть воспроизводства запасов обеспечена доразведкой в пределах ранее выданных лицензий.

В свою очередь, государство рассчитывает на выход крупнейших игроков нефтегазового сектора на новые, малоизученные территории.

Особое значение в этот период исчерпания легкодоступных углеводородов приобретают ТрИЗ. К 2040–2045 годам их значимость приблизится к совокупному вкладу новых месторождений и шельфа, полагает президент крупнейшей в России сейсморазведочной компании «Геотек» Роман Панов. Он отмечает, что на данный момент изученность территории страны крайне неравномерна. Прежде всего, недоисследованным остается восточное направление. Например, плотность изученности Восточной Сибири и Дальнего Востока более чем в десять раз меньше, чем в основных старых нефтегазовых провинциях. В связи с этим требуется более рациональное проведение региональных и поисковых работ с целью получения наилучших результатов, уверен глава «Геотека». По его мнению, государство, со своей стороны, должно повышать интерес недропользователей к лицензированию на новых территориях за счет региональных сейсморазведочных работ и параметрического бурения, выполненного за бюджетные средства. Пока же удаленность изучаемых территорий отталкивает компании. С ним согласен генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Роснедрах Игорь Шпуров. В ходе TNF-2024 он отметил, что государство ведет масштабную работу по стимулированию разработки и добычи ТрИЗ, но ее следует продолжать, в том числе в части нормативного регулирования.

Тем не менее сейчас присутствует сокращение объемов госфинансирования геологоразведки перспективных участков, а объем региональной 2D-сейсморазведки на суше необходимо стабилизировать на уровне не менее 15–20 тыс. погонных км, объем параметрического бурения — на уровне 10 тыс. м в год, отмечают в «Геотеке».

При этом государственные планы по ГРР должны быть согласованы с потенциальными лицензиарами. Это поможет избежать ситуации, когда правительство тратит бюджетные средства на оценку перспективных зон, но отрасль не заинтересована в изучении данных районов из-за их слабой изученности и удаленности от инфраструктуры. «В связи с текущей ситуацией в стране государство должно простимулировать отрасль не сокращать инвестиционные программы в ГРР поискового этапа — приобретение лицензий, сейсморазведочные работы 2D и бурение поисковых скважин»,— подчеркивает Роман Панов.

Ранее первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин также отмечал, что для разработки ТрИЗ необходимо применять более дорогие и сложные технологии, для чего необходимо объединять рынок с точки зрения создания единого заказа, стандартизации и сертификации оборудования.

Глава «Геотека» уверен, что у национальных сейсморазведочных компаний достаточно компетенций и технологий для интенсификации ГРР. Так, российские геофизики успешно применяют современные методики возбуждения сейсмического сигнала, но сейчас основным сейсморегистрирующим оборудованием на суше является французская система SERCEL, которая не поставляется в Россию из-за санкций. Имеющегося в стране оборудования достаточно для выполнения необходимого объема работ на ближайшие пять лет. То есть у российских геофизиков есть 3–5 лет на создание надежной кабельной системы или перехода на бескабельные системы, говорят в «Геотеке», который сам в марте 2024 года запатентовал способ и систему сбора сейсмических данных с использованием технологии независимого возбуждения импульсными источниками в движении (ISSD). В компании подчеркивали, что опытно-методические работы и испытания показали лучшую детализацию геологических объектов за счет существенно более высокой плотности сейсмических данных.

Ольга Матвеева