«Немногочисленное семейство минивэнов пополнилось новой моделью»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие премиальные минивэны сейчас представлены на рынке и чем отличается новинка бренда Wey.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Great Wall Motor Фото: Great Wall Motor

Было время, когда минивэн в своей модельной линейке имела практически любая уважающая себя автомобильная фирма, поставляющая транспортные средства для масс-маркета. Но со временем такой тип автомобиля был практически полностью вытеснен кроссоверами, которые выглядят круче, более подготовлены для движения по пересеченной местности, а что касается пассажировместимости, то на рынке можно найти и семиместные версии. Но замещение это произошло не везде.

Если в семейном обиходе кроссовер, понятное дело, лучше, то для трансферов или представительских функций все же предпочтительнее микроавтобус, а не сельский по определению автомобиль. Но официальных предложений таких машин сегодня крайне мало. Есть Voyah Dream — сверхроскошный электрический или гибридный экипаж ценой в районе 10 млн руб. Есть GAC GM8, если вы видели на улице такую машину, то просто не могли не обратить на нее внимание: радиаторная решетка у нее по форме и размеру напоминает путеочиститель у старинного паровоза.

Но на днях это немногочисленное семейство пополнилось новой моделью. Компания Great Wall Motors выводит на российский рынок минивэн Wey 80. Минивэн будет доступен в двух комплектациях: семиместной Premium и шестиместной удлиненной Business Lounge. Wey 80 — это подзаряжаемый гибрид, способный разогнаться до «сотни» меньше чем за шесть секунд. Максимальная дальность хода в комбинированном режиме — порядка 800 км. Поскольку Wey позиционирует себя как премиальный бренд, то у автомобиля есть все возможные опции комфорта от шумоизоляционного остекления до кресел с нулевой гравитацией.

Любопытно, что в обозримом будущем к не слишком длинному списку минивэнов, представленных на российском рынке, прибавится и отечественная модель. В 2025 году нам должны показать концепт-кар микроавтобуса, построенный на платформе Lada Vesta, который в течение трех-четырех лет может стать серийной моделью.