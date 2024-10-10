Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компания Unilever продала завод «Калина» в Екатеринбурге группе «Арнест»

Транснациональный производитель косметической продукции и бытовой химии Unilever продал свой бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала, выпускающей, в том числе, средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». В частности, группе перейдет завод «Калина», расположенный в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Ъ».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо «Калины», Unilever продала производственные площадки в Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Сумма сделки не раскрывается, но ранее сообщалось, что российский бизнес Unilever с учетом дисконта оценивается в 35-40 млрд руб.

Согласно пресс-релизу, группа «Арнест» более 17 лет выпускала для Unilever товары для внутреннего рынка и на экспорт. «Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки»,— приводятся слова президента «Арнеста» Алексея Сагала.

О возможном уходе с российского рынка холдинг Unilever заявил после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в феврале 2022 года. Летом 2023 года генеральный директор холдинга Хайн Шумахер заявлял, что компания пытается продать свои российские активы.

Анастасия Таначева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...