Компания Unilever продала завод «Калина» в Екатеринбурге группе «Арнест»

Транснациональный производитель косметической продукции и бытовой химии Unilever продал свой бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала, выпускающей, в том числе, средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». В частности, группе перейдет завод «Калина», расположенный в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо «Калины», Unilever продала производственные площадки в Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Сумма сделки не раскрывается, но ранее сообщалось, что российский бизнес Unilever с учетом дисконта оценивается в 35-40 млрд руб.

Согласно пресс-релизу, группа «Арнест» более 17 лет выпускала для Unilever товары для внутреннего рынка и на экспорт. «Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки»,— приводятся слова президента «Арнеста» Алексея Сагала.

О возможном уходе с российского рынка холдинг Unilever заявил после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в феврале 2022 года. Летом 2023 года генеральный директор холдинга Хайн Шумахер заявлял, что компания пытается продать свои российские активы.

Анастасия Таначева