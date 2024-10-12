Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 98 лет первому вице-президенту РФС, заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру СССР Никите Симоняну

Никита Симонян

Никита Симонян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Никита Симонян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и Таджикской ССР Юрий Сёмин:

— Дорогой Никита Павлович! С большой радостью поздравляю Вас — лучшего нападающего за всю историю отечественного футбола, выдающегося тренера и наставника — с днем рождения! Восхищаюсь вашими успехами: олимпийский чемпион, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, трижды лучший бомбардир чемпионатов СССР и лучший в истории «Спартака», мудрый тренер чемпионов в «Спартаке», «Черноморце» и «Арарате»! Восхищаюсь вашей человечностью и открытостью, несмотря на все регалии! Я всегда тепло вспоминаю то время, когда Вы пригласили меня в «Спартак». Незабываемы такие моменты на тренировках, как, например, ваш любимый удар с лету! Вы многое нам дали для того, чтобы мы были лучшими. Мы многое от Вас взяли и постарались передать следующим поколениям советских и российских футболистов. Я очень Вас люблю и от всей души желаю Вам крепкого здоровья! Вы очень нужны каждому человеку, с кем хоть однажды пообщались, и всему нашему футбольному сообществу!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...