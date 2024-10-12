Сегодня исполняется 98 лет первому вице-президенту РФС, заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру СССР Никите Симоняну

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Симонян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Никита Симонян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и Таджикской ССР Юрий Сёмин:

— Дорогой Никита Павлович! С большой радостью поздравляю Вас — лучшего нападающего за всю историю отечественного футбола, выдающегося тренера и наставника — с днем рождения! Восхищаюсь вашими успехами: олимпийский чемпион, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, трижды лучший бомбардир чемпионатов СССР и лучший в истории «Спартака», мудрый тренер чемпионов в «Спартаке», «Черноморце» и «Арарате»! Восхищаюсь вашей человечностью и открытостью, несмотря на все регалии! Я всегда тепло вспоминаю то время, когда Вы пригласили меня в «Спартак». Незабываемы такие моменты на тренировках, как, например, ваш любимый удар с лету! Вы многое нам дали для того, чтобы мы были лучшими. Мы многое от Вас взяли и постарались передать следующим поколениям советских и российских футболистов. Я очень Вас люблю и от всей души желаю Вам крепкого здоровья! Вы очень нужны каждому человеку, с кем хоть однажды пообщались, и всему нашему футбольному сообществу!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»