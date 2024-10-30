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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет главе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископу Езрасу

Архиепископ Езрас

Архиепископ Езрас

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Архиепископ Езрас

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов:

— Многоуважаемый владыка! С большим удовольствием поздравляю Вас с юбилейной датой. Мы дружим уже много лет, а познакомились еще в тот период, когда я возглавлял комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Представляя Армянскую апостольскую церковь в России, Вы регулярно участвовали в наших мероприятиях. Вы очень внимательный и умный собеседник. Вы глубоко разбираетесь в современных процессах, протекающих в мире, и всегда готовы дать свой пастырский совет. Я это очень ценю и от всей души желаю Вам многая и благая лета. С теплотой вспоминаю наши встречи в храмовом комплексе на Олимпийском проспекте. Благодаря Вам состоялась незабываемая для меня встреча с Вашим братом — католикосом всех армян Гарегином II. Дорогой владыка! Пусть Господь дарует Вам силы душевные и телесные. Также хочу пожелать Вам мирного неба над головой и помощи Божией в Ваших трудах в деле укрепления государственно-церковного диалога и межрелигиозного общения между Армянской апостольской и Русской православной церквями.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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