Рост без объяснения причин

«Но чего курятина-то так подорожала?» — спрашивал в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства у занимавшего на тот момент пост министра сельского хозяйства, а сейчас вице-премьера Дмитрия Патрушева. Последний вел диалог с президентом по видеосвязи из курятника, уверяя, что меры приняты. Цены на мясо птицы, а следом и яйца успели стабилизироваться. Но появилась новая проблема — масло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Начавшийся еще в первом квартале рост потребительских цен на сливочное масло к осени стал критическим. В конце сентября средняя цена 1 кг, по данным Росстата, перешагнула барьер в 1 тыс. руб. На 21 октября средний показатель составил уже 1,07 тыс. руб., увеличившись на 29,1% год к году.

Сам по себе выраженный рост цен на тот или иной продукт — привычное явление в информационном поле.

В фокусе внимания в разное время оказывались также картофель, гречка, красная рыба, икра и проч. Потребители всегда выражают озабоченность. «В Амстердаме сливочное масло стоит около €3 за пачку 200 грамм. 300 рублей, да? Что там на Родине с этим происходит?!» — задавался на днях вопросом один из пользователей соцсетей. Под постом больше 200 комментариев. Тут же стали обращать внимание на случаи воровства сливочного масла. Из «Пятерочки» на Ленинградском шоссе вынесли 25 пачек, сообщил вчера Telegram-канал Baza.

Причины опережающего роста цен на тот или иной продукт, как правило, вполне рыночны. На масло, например, повлиял уход с рынка поставщиков из Южной Америки и Новой Зеландии, растущий спрос на молочный жир в других сегментах. Сливки считаются более маржинальными. Объем их производства, согласно обнародованным ранее данным «Союзмолока», в этом году вырастет на 17%, сливочного масла — не изменится.

Но представители власти и участники рынка редко опускаются до подобных объяснений, их цель обычно — погасить резонанс.

Аппарат господина Патрушева 23 октября сообщил, что «дан ряд поручений в целях стабилизации цен», Минсельхоз заявил о грядущем снижении оптовых цен. Объединяющая крупные сети Ассоциация компаний розничной торговли указала, что ажиотажа нет.

Между тем, отсутствие внятной официальной информации может создать кризис на ровном месте. Вспомним хотя бы «сахарный кризис» весны 2022 года. А сейчас — когда «ажиотажа нет» — в Telegram-канале «Околоритейл» обсуждается видео из соцсетей, где пользователь рассуждает о стремлении крупных ритейлеров нанимать в штат специалистов по гаданию на картах таро для защиты от атак конкурентов. И связывают это явление именно с ростом цен на продукты.

Александра Мерцалова