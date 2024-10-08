В Казани женщина пыталась украсть косметику на 15 тысяч рублей

В Казани задержали женщину, подозреваемую в краже косметики из магазина, после срабатывания тревожной сигнализации. Инцидент произошел в торговом центре на улице Павлюхина, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

По данным следствия, охранник заметил по камерам, как женщина спрятала духи и другие товары в две дамские сумки и попыталась покинуть магазин, не оплатив покупку. Прибывшие сотрудники Росгвардии оперативно задержали ее на первом этаже. Украденные товары на сумму более 15 тыс. руб. были изъяты. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анар Зейналов