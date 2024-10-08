Росприроднадзор проиграл иск на 84 млн рублей к мэрии Сочи за сброс сточных вод

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обжалует решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказал ведомству во взыскании с администрации Сочи 84 млн руб. за экологический ущерб Черному морю и реке Бзугу. Об этом сообщает «Ъ-Юг».

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Причиной для подачи иска послужили неочищенные стоки из неисправных канализационных коллекторов в Хостинском районе.

По данным Росприроднадзора, в июне 2022 года в районе устья реки Бзугу рядом с санаториями им. Фрунзе и «Золотой колос» было выявлено, что из неисправного коллектора поступают неочищенные хозяйственно-бытовые воды.

Согласно результатам проб речной и морской воды на месте сброса, в ресурсе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Общий ущерб окружающей среде Росприроднадзор оценил в 84 млн руб.

Природоохранное ведомство утверждает, что ответственность за содержание бесхозных сетей лежит на муниципалитете, а экологический вред был нанесен из-за бездействия администрации курорта.

Мэрия Сочи не признала претензии, настаивая на том, что эксплуатацией сетей занимается МУП «Водоканал» с 2017 года. Представители горадминистрации заявляют, что компенсацию за ущерб следует взыскивать с предприятия, а не муниципальных властей.

Кроме того, в материалах дела указано, что в июле 2022 года «Водоканал» устранил протечку коллектора, что произошло спустя месяц после проверки Росприроднадзора.

На этом основании Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении исковых требований к администрации Сочи, так как муниципалитет был признан ненадлежащим ответчиком.

Жалоба Росприроднадзора на это решение будет рассмотрена Пятнадцатым апелляционным арбитражным судом в ближайшее время.

Нурий Бзасежев