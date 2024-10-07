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Коммерсантъ FM
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Российская триатлонистка утонула на соревнованиях в Барселоне

Спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула на соревнованиях по триатлону Ironman в Барселоне во время заплыва на 3,86 км. По словам ее сестры, в спорт женщина пришла несколько лет назад и участвовала в любительских и полупрофессиональных соревнованиях.

Сестра спортсменки в разговоре с «Фонтанкой» добавила, что семья Елены Смирновой решает вопрос транспортировки тела из Испании. «Я надеюсь, что нам вернут тело, а не прах. Напугали, что в 90% случаев возвращают прах»,— сказала она.

В Санкт-Петербурге 41-летняя Елена Смирнова занималась бизнесом, рассказала ее сестра. Спортом она увлеклась несколько лет назад. На соревнованиях несколько раз занимала призовые места.

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