Власти Екатеринбурга запустили опрос об изменении охраняемой зоны парка Энгельса
Администрация Екатеринбурга начал на портале «Госуслуги» голосование по вопросу изменения границ особо охраняемой природной территории парка имени Энгельса. Отмечается, что опрос проводится в связи с обращением компании «Техностройкомплект» (ТСК) ввиду разработки проектной документации второй очереди подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной «Спартаковец».
Фото: Александр Стародумов
В мэрии подчеркнули, что в декабре 2022 года экспертная комиссия администрации проголосовала против изменения границ охраняемой территории парка имени Энгельса. По данным близкого к администрации Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», на момент публикации 1065 человек выступили против изменения границ, семь — проголосовали «за».
Напомним, в сентябре в парке имени Энгельса прошла встреча жителей с представителями компании ТСК по вопросу строительства второй очереди подготовительного центра для начинающих хоккеистов. Проект включает сокращение охраняемой от застройки территории парка имени Энгельса на 13% и вынос сетей в зону общего пользования. Против строительных работ выступили все 89 участников собрания.
Подробнее о встречи жителей с представителями компании ТСК — в материале «Ъ-Урал» «"Спартаковцу" оказали ледяной прием».