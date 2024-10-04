Сильнее всего в Челябинске выросла зарплата у менеджеров по продажам

Зарплата у менеджеров по продажам в третьем квартале 2024 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 87,2 тыс. руб. Это самое серьезное изменение жалованья среди профобластей в городе, сообщает «Авито Работа».

Немногим меньше, на 28%, увеличилась зарплата у специалистов из сферы ремонта и обслуживания автомобилей. Среднее предлагаемое жалованье в третьем квартале текущего года составило 94,4 тыс. руб. По данным аналитиков «Авито Работы», одна из причин роста зарплат в этом сегменте — позитивная динамика предложения и спроса на машины. Летом количество объявлений о продаже новых легковых автомобилей выросло на 43,5% год к году, а спрос — на 14,8%. При этом необходимы сотрудники с новыми компетенциями, так как многие модели и марки недавно появились на рынке Челябинска.

Выросло предлагаемое жалованье у машинистов спецтехники, поездов и самолетов — до 92,2 тыс. руб. и архитекторов, проектировщиков и дизайнеров — до 75,1 тыс. руб. Работодатели готовы платить таким сотрудникам на 27% больше, чем год назад. Кроме того, стабильный рост зарплат наблюдается среди инженеров и специалистов в области науки (+25%), где среднее жалованье составило 80,1 тыс. руб.

Виталина Ярховска