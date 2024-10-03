Акционеры «Новатэка» получат дивиденды за первое полугодие в 35,5 руб. за акцию

На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 30 сентября, акционеры ПАО «Новатэк» (Ямало-Ненецкий автономный округ) утвердили размер дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды в 35,5 руб. за акцию по результатам первого полугодия

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды в 35,5 руб. за акцию по результатам первого полугодия

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным, общая сумма дивидендов составит 107,78 млрд руб. Список лиц, которые имеют право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 11 октября.

В первом полугодии чистая прибыль «Новатэк» составила 341,7 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Таначева