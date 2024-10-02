Суд ЕС исключил Андрея Козицына из санкционного списка

Суд Европейского союза 18 сентября вынес решение об исключении экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына из санкционных списков, пишет Telegram-канал The Sanctions Law со ссылкой на решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Козицын

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Козицын

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Суд отказался отменить изначальное решение о включении Андрея Козицына в санкционные списки, но отменил решения о продлении его нахождения под санкциями с сентября 2022 года по март 2023 года. Ответчик в лице Совета Европейского союза не предоставил достаточных доказательств того, что в этот период истец являлся ведущим российским бизнесменом ("критерий g" для включения в списки), поскольку 15 августа Совету предоставили доказательства, что Андрей Козицын покинул пост гендиректора УГМК.

Решением суда отменяется решение Совета Европейского союза о санкционных списках в части, касающейся нахождения в них Андрея Козицына.

Напомним, Андрей Козицын покинул пост генерального УГМК, который занимал 20 лет, 19 июля 2022 года, 21 июля он был включен в санкционный список Советом Европы. Еще ранее он вышел из совета директоров АО «Уралэлектромедь».

Ранее суд отменил санкции против бывшего владельца группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его жены. В санкционные списки бизнесмен попал в 2022 году из-за сотрудничества с властями РФ и государственными предприятиями.

Анна Капустина