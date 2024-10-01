Софт пошел по рукам

Многократная подписка на акции разработчика программного обеспечения — группы «Аренадата» привела к существенному росту их цены в первый день торгов. В отличие от летних IPO эмитент проявил большую прозрачность и гибкость при аллокации. Кроме того, на фоне восстановления российского фондового рынка компания уделяла больше внимания частным инвесторам. Впрочем, портфельные менеджеры считают, что рынку не хватает более зрелых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первый день вторичных торгов акциями группы «Аренадата» на Московской бирже во вторник, 1 октября, прошел довольно оживленно. В первые минуты торгов их котировки достигли 114,8 руб., на 20% превысив цену размещения. Даже несмотря на то, что удержаться на достигнутой высоте не удалось, цена закрытия составила 106,94 руб., превысив на 12% цену IPO.

Такого уверенного завершения первого дня торгов в этом году не было с размещения в феврале акций «Диасофта», которые в моменте вырастали в цене почти вдвое, а по итогам дня котировки превысили на 68% цену размещения. Состоявшиеся в июне—июле IPO IVA Technologies, «ВИ.ру», «Промомеда» в первые дни торгов показывали куда менее высокие результаты. Но стоит учитывать, что те размещения проходили не в самых простых условиях. С середины мая по начало сентября индекс Московской биржи потерял почти 29%, откатившись ниже 2600 пунктов. Однако к началу октября он отыграл часть падения, закрывшись во вторник выше уровня 2800 пунктов.

Подъему котировок на акции «Аренадаты» способствовал значительный спрос на акции компании.

По данным двух источников “Ъ” на финансовом рынке, книга заявок была переподписана в 7–7,5 раза, что является лучшим результатом с IPO МТС (14,6 раза). Качественно изменилась и аллокация. Если по итогам двух июльских размещений («ВИ.ру» и «Промомеда») большая часть ценных бумаг (около 80%) ушла институциональным инвесторам, то при размещении акций «Аренадаты» институционалы получили 57%, а частные инвесторы — 27%. По данным Московской биржи, количество сделок составило почти 28,7 тыс., а средняя доля удовлетворенных заявок физлиц — около 5%. В трех управляющих компаниях заявки были удовлетворены на 40–60%.

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Отличительной особенностью текущего размещения стала большая прозрачность процесса аллокации. Руководитель управления рынков капитала Т-Банка Антон Мальков отмечает, что группа «Аренадата» учла пожелания Банка России и участников рынка, сначала раскрыла информацию о принципах аллокации, а затем предоставила данные об итогах распределения бумаг. Во время летних размещений такая информация подавалась более дозированно.

Для поддержания интереса к IPO со стороны широкой розницы эмитентом были установлены и более мягкие условия отсечения массовых заявок. Ранее компании чаще всего не удовлетворяли заявки тех частных инвесторов, кто выставил более пяти заявок, в этот раз эмитент повысил планку до десяти заявок. Представитель группы «Аренадата» пояснил такое решение желанием поддержать уровень вторичной ликвидности бумаг за счет выставления заявок через большее число брокеров.

Участники рынка отмечают и рост запросов от частных инвесторов на знакомство с инвестиционными перспективами эмитента.

Обычно компании встречаются с портфельными менеджерами за несколько месяцев до IPO, чтобы познакомить их с бизнесом и узнать их отношение. В случае частных инвесторов знакомство происходит обычно за несколько недель до выхода эмитента на биржу. «Перспективному эмитенту надо больше рассказывать о себе заранее, в ходе подготовки к IPO, но при этом важно не нарушать регулирования»,— отмечает управляющий партнер EM Андрей Брагинский. По его словам, двух недель между публикацией проспекта эмиссии и выходом на биржу бывает недостаточно, чтобы разобраться в бизнесе компании и сформировать мнение для принятия инвестиционного решения.

Впрочем, портфельные управляющие отмечают, что на рынке не хватает более зрелых компаний. «Примерно половина из размещений последних двух лет — это кейсы, больше подходившие для private equity, чем для публичного рынка. С высоким риском и труднопрогнозируемой динамикой доходов»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупной УК.

Виталий Гайдаев