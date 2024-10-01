Акционер «ВСМПО-Ависма» направит 10 млн рублей на выплаты салдинским медикам

Благотворительный фонд «Эмпатия», основанный акционером «ВСМПО-Ависма» Михаилом Шелковым, направит более 10 млн руб. на финансирование ежемесячных выплат фельдшерам скорой помощи Верхней и Нижней Салды (Свердловская области). Дополнительные выплаты в размере 23 тыс. руб. с 1 октября получат более 50 медиков. Как пояснили в пресс-службе «ВСМПО-Ависма», это должно поспособствовать «сохранению ценных медицинских кадров в двух городах и минимизировать риски оттока населения».

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«Каждый день врачи скорой помощи спасают десятки тысяч жизней. Их профессионализм и самоотдача заслуживают не только признания, но и всесторонней поддержки. Осознавая важность здоровья наших сотрудников и всех жителей Верхней и Нижней Салды, мы считаем своим долгом финансово поддержать медиков, чтобы они могли и дальше выполнять важнейшую для общества работу, не беспокоясь о поиске другого места или дополнительного источника заработка»,— отметил Михаил Шелков.

За последние годы «ВСМПО-Ависма» приобрела для Верхнесалдинской ЦГБ медоборудование, два автомобиля, оснастило урологическое отделение стационара. Всего в текущем году корпорация планирует направить на благотворительные цели 500 млн руб. Большая часть средств будет инвестирована в ремонт и модернизацию социальных объектов в Верхней Салде. В программу благотворительности предприятия входят поддержка талантливых детей, финансирование выездов спортсменов на соревнования, выплаты стипендий и премий за достижения в науке и искусстве. Так, фонд «Эмпатия» направит 200 млн руб. на поддержку более 1,2 тыс. педагогов Свердловской области, организацию бесплатных образовательных курсов и поощрение активных учителей и школьников-отличников.

Анастасия Реутова