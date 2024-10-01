В ОЭЗ «Оренбуржье» появились два новых резидента

В особую экономическую зону (ОЭЗ) «Оренбуржье» приняли двух новых резидентов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Игнат Петухов.

Появление новых резидентов стало результатом договоренностей, достигнутых на площадках Петербургского экономического форума. ООО «Русский булгур» собирается построить предприятие за два года. Объем инвестиций составляет 495 млн руб. На новом заводе планируют выпускать крупу булгура в четырех фракциях. В новое предприятие по производству минеральных теплоизоляционных материалов будет вложено 1,2 млрд руб. Продукцию собираются реализовывать на российском рынке и в странах СНГ.

В настоящее время ОЭЗ «Оренбуржье» насчитывает 18 резидентов, в том числе 12 предприятий и 6 логистических центров. Площадь экономической зоны собираются увеличить в два раза.

Андрей Сазонов