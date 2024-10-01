В Оренбуржье на главу фирмы завели дело за сорванный ремонт теплотрассы

Подрядная организация из Оренбургской области уличена в нарушении условий муниципального контракта на капитальный ремонт теплотрассы. Речь идет об объекте во втором микрорайоне в селе Плешаново Красногвардейского района. Об этом сообщает прокуратура.

Из-за нарушенных сроков работ муниципальное образование не успело получить паспорт готовности к отопительному сезону

Фото: Прокуратура Оренбургской области

«Установлено, что коммерческой организацией в нарушение условий соглашения работы по ремонту системы теплоснабжения в установленный срок не завершены»,— говорится в сообщении.

Руководитель организации получил представление надзорного ведомства. По итогам его рассмотрения ремонт теплотрассы был закончен и объект подключен к действующей системе отопления многоквартирных домов.

Из-за нарушений со стороны подрядчика муниципальное образование не могло получить в установленный срок паспорт готовности к отопительному сезону. В связи с этим прокурор района возбудил в отношении генерального директора коммерческой фирмы административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту).

В настоящее время суд рассмотрел дело и привлек виновника к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере свыше 170 тыс. руб.

Георгий Портнов