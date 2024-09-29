«Это будет неофициально оформленный шаг к агломерации»

Каменск-Уральский — третий по населению муниципалитет Свердловской области с восемью градообразующими предприятиями в сферах металлургии и электроники. С одной стороны темпы их развития увеличились в связи с ростом объемов производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С другой — усугубился дефицит водителей, преподавателей и врачей. О том, как власти привлекают кадры в муниципалитет, повышают роль туризма в жизни города и благоустраивают общественные пространства, «Ъ-Урал» рассказал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов

Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов

Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа

— В 2018 году в Каменске-Уральском была утверждена программа социально-экономического развития до 2030 года. К каким показателям должен прийти муниципалитет к этому времени?

— Главная ее цель на период до 2030 года — обеспечение стабильного повышения качества жизни населения, формирование территории, привлекательной для жизни и развития горожан. Основные показатели для города — сохранение численности населения, увеличение рождаемости, числа приезжающих и снижение тех, кто выбывает из Каменска-Уральского. Для этого стремимся обеспечить рост бюджета, чтобы развивать город, делать его привлекательнее для жителей. У нас развивается микрорайон Южный, за январь-июнь введено 34,1 тыс. кв. м. жилья. Людям нужно где-то заниматься спортом, ходить в творческие кружки, поэтому мы замахиваемся на некоторые объекты, которые не входили в программу: ввели в эксплуатацию Центр прогресса бокса «Витязь» и Центр культурного развития, которые отсутствовали в ней.

Серьезно работаем по благоустройству, с 2017 года включились в программу «Формирование комфортной городской среды» и на сегодня обновили 14 общественных пространств, порядка 43 дворовых территорий. Это имеет большое значение для людей, где провести вечер, выходные: есть парки, скверы, наша набережная, которая просто преобразилась, лет пять назад это была заросшая зона, пристанище что называется «выпить, закусить». Сегодня это комфортная современная территория с детскими площадками, качелями, тротуарными и велосипедными дорожками на 1,5 км.

В этом году заканчиваем Байновский сад, который в прямом эфире открыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, это самая большая благоустроенная территория в городе, за исключением парка Космос, он все-таки по масштабу больше.

Активно работаем в направлении ремонта дорог, когда-то говорили Каменск-Ухабинск, сегодня это далеко не так. Мы дошли до отдаленных территорий, а в 2025 году планируем заходить на внутриквартальные проезды.

Какие-то объекты переносим на будущее, допустим, детский сад в Южном. В программе он есть, но пока мы не видим в нем необходимости, проблема с обеспечением детскими садами абсолютно отсутствуют. Недавно был на заседании общественной палаты, где специалисты представили отчет по исследованию состояния коррупции с общей информацией по нескольким городам, включая Екатеринбург, Каменск-Уральский, ряд мелких городов, на первом месте в бытовом плане коррупции оказалось обеспечение дошкольным образованием. В Каменске-Уральском этого быть не может: если ты хочешь устроить своего ребенка в детский сад, проблем нет.

Места есть, но мы видим, что снижается рождаемость. Эта тенденция продолжается уже не один год. За последнее десятилетие количество рождающихся детей уменьшилось в два раза, с 2,4 тыс. до 1,2 тыс., и, следовательно, население у нас также сокращается.

— Сколько людей проживает в третьем по населению городе Свердловской области?

— Примерно 163 500 человек, по сравнению с 2023 годом на тысячу человек стало меньше, в первую очередь из-за дисбаланса между рождающимися и умирающими. У нас велика доля старшего поколения, около 65 тыс. пенсионеров, в их числе 13,2 тыс. работающих. Город достаточно пожилой, отсюда и высокая смертность. Год от года ее уровень уменьшается. Но, тем не менее, разница в соотношении родившихся и умерших порядка тысячи человек.

Отмечу, что последние два года мы видим положительный миграционный баланс: уезжает меньше, чем приезжает, буквально на 100 человек, но, тем не менее, он положительный. Нет серьезного оттока, есть наоборот приток. К этому давно стремились все главы Каменска-Уральского, чтобы город был привлекательным, и на сегодня он именно такой.

— В Каменске-Уральском работает один филиал вуза. Сколько кадров в год выпускает учреждение?

— Из высших учебных заведений у нас работает один филиал Уральского федерального университета (УрФУ), в нашем случае не просто филиал, а политехнический институт. С недавнего времени студенты в нем учатся с первого курса и до выпуска. В 2023 году мы впервые выпустили учащихся по полному циклу и все студенты, 45 человек, были устроены на предприятиях города. Предприятия берут их под опеку, начиная с первого-второго курса. Учащиеся приходят к ним на практику, если студент устраивается на предприятие, институт идет на встречу и корректирует ему график обучения, чтобы не страдала ни работа, ни учеба.

Огромное внимание уделяем профориентации. С 2023 года мы начали, в этом году масштабируем проект, когда ребята могут получить профессию во время обучения в школе. Им выделяется определенное время, они на базе учреждений среднего профессионального образования могут к окончанию 11 класса получить профессию. Это дает им возможность после школы, если не поступил в институт, сразу пойти работать на предприятия.

Выпускник уже умеет что-то делать руками, видит результаты своего труда, и этого не хватало многие годы. По своему опыту, в годы, когда я учился в школе, были учебно-производственные цеха (УПЦ), учебно-производственные комбинаты (УПК), и не просто урок труда, а с седьмого класса ты ходишь в этот УПК или УПЦ и получаешь профессию. Я слесарь контрольно-измерительных приборов (КИП), после прохождения практики слесарь КИП третьего разряда — в принципе готовый специалист, который мог бы пойти на предприятие. Но я поступил в институт.

В 2006-2007 годах в Каменске-Уральском работало максимальное количество представительств высших учебных заведений — 17, численность студентов в то время составляла более 7 тыс. человек. С 2008 года численность вузов, а вместе с ней и численность студентов начала стремительно сокращаться, достигнув своего минимума к 2016 году. Сейчас у нас один институт, более 300 студентов.

Реформа национальной системы профессионального образования негативно сказалась на подготовке кадров для предприятий в городе. Выпускники школ вынуждены уезжать из родного города в Екатеринбург и другие регионы для получения профессионального образования. Большие города дают большие перспективы, чем может им предложить Каменск, и многие остаются там. Администрацией города и предприятиями неоднократно поднимался вопрос кадровой обеспеченности. Совет директоров предприятий Каменска-Уральского уделяет ему серьезное внимание. Заводы помогают в укреплении материально–технической базы филиала УрФУ, а также наших техникумов и КУПК. Радует, что есть понимание ситуации на государственном уровне, реформируется система профориентации школьников, с 2022 года Минпросвещения России запустило федеральную программу модернизации системы профессионального образования «Профессионалитет». У нас ее участниками являются все колледжи и техникумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов

Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов

Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа

— Какое число учреждений среднего специального образования работает в Каменске-Уральском?

— Всего шесть, это политехнический колледж, филиал Свердловского областного медицинского колледжа, педагогический колледж, техникум торговли и сервиса, радиотехнический техникум и агропромышленный техникум. Все вместе они выпускают порядка 1 тыс. специалистов в год.

Колледжи и техникумы, ориентированные на промышленность, как и вуз — берут студентов под опеку, они практически все устраиваются. С педагогическим колледжем работает плотно наше управление образования, директора школ, в этом году более 60 молодых специалистов пришли на работу в наши школы и детские сады, в основном выпускники нашего колледжа.

Повара, кондитеры, специалисты по туризму, которые выпускаются техникумом торговли и сервиса, также устраиваются, мы и наши предприятия любой сферы готовы принять всех, потому что существует дисбаланс между безработными и вакансиями. Безработных порядка 1,4 тыс. человек, вакансий в центре занятости официально зарегистрированных 3,5 тыс. Готовы принять всех, но не все выбирают для жизни Каменск-Уральский. Но жизнь течет, каждый ищет, где лучше, а потом возвращаются. Опять же, вернемся к положительному балансу между уезжающими и приезжающими.

— Власти Каменска-Уральского взаимодействуют с градообразующими предприятиями по вопросам развития муниципалитета?

— Все крупные и средние предприятия поддерживают наши образовательные учреждения. В любом случае не хватает бюджетных средств, чтобы качественно отремонтировать все школы и оснастить их оборудованием. Одно предприятие меняет окна, второе ремонтирует кабинеты, третье выделяет на ремонт системы отопления.

Основные средства поступают от Синарского трубного завода (СинТЗ, входит в ТМК) и «Русала», и от менее крупных предприятий, Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» и Каменск-Уральского завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). К примеру, КУЗОЦМ, к примеру, активно включился и помог с ремонтом зрительного зала ДК «Современник», единственным в поселке Ленинском, и спортивного зала в школе №21.

Предприятия помогают в сфере спорта: организации спортивных состязаний и поддержке спортсменов. Дети в 99% занимаются в секциях бесплатно, в том числе в горнолыжной секции, секции сноуборда. Там дорогостоящее оборудование, но лыжи, сноуборды, ботинки, шлемы, для детей в нашем городе — это бесплатно, как и занятия в секциях.

— Какие из предприятий демонстрируют наибольшие темпы развития?

— Наибольшими темпами развиваются предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), причина понятна. Они в разы увеличивают объемы производства, наполняют оборудование, хотя это не просто в условиях санкций, но, тем не менее, находят пути, как привезти оборудование и запасные части.

ОПК подтягивает и остальные сферы: металлургию, строительство, электронику. Оборот предприятий промышленного комплекса за первое полугоде составил 117 млрд руб., мы видим рост поступлений в бюджет НДФЛ, что говорит о росте заработной платы. В промышленности мы практически приблизились или равны средней заработной плате по области, под 80 тыс. руб., и по общей средней заработной плате в городе по всем отраслям более 74 тыс. руб., такая же среднеобластная. В последние годы у нас всегда было отставание, и только сейчас мы начинаем подтягиваться к этому.

— В 2022 году губернатор Евгений Куйвашев среди проблем Каменска-Уральского отметил работу общественного транспорта и модернизацию городского освещения. Их удалось решить?

— Основная проблема, если говорить про местные полномочия — это общественный транспорт. Нам было необходимо организовать определенную конкуренцию, ее отсутствие в городе никому не нравилось, потому что при монополизме никакого стимула развиваться не было.

Создали конкуренцию, но столкнулись с кадровыми проблемами. Наложилась ситуация с дефицитом кадров и ростом объемов производства на промышленных предприятиях. Плюс нам было необходимо найти пути для обновления подвижного состава. У нас нет муниципального транспорта, участники рынка — коммерческие организации, и помочь им бюджетом для того, чтобы они обновляли транспорт, возможности не было.

Мы ее искали, и нашли при поддержке правительства Свердловской области, имею в виду федеральную программу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Организациям предоставляется федеральный кредит через субсидию: 30% — их, 70% — бюджета, замечательные условия. Две организации на это дело пошли, приобрели 22 новых автобуса. Современных, больших, комфортабельных, теплых, с возможностью доступа людей с ограниченными возможностями. Всего в автопарке перевозчиков более 70 машин.

Сегодня автобусы курсируют по маршрутам города, тем не менее, кадровая проблема осталась, далеко не все маршруты закрыты на 100%, но работаем. Сейчас ищем различные пути. Самое главное, что в условиях конкуренции наши перевозчики сами заинтересованы в том, чтобы улучшать свою работу. Они получают штрафы от нас в случае плохой работы и сами недополучают средства пассажиров, поэтому интерес у того и у другого перевозчика есть.

Сейчас оба перевозчика работают с кадрами, отправляют на обучение категории D. Я думаю, что выровняемся и выйдем на нормальный уровень, учитывая, что они имеют возможность повышать зарплату. Сейчас уровень зарплаты у водителей порядка 70 тыс. руб. Это соответствует среднему уровню заработной платы по городу.

Нехватка кадров очень серьезная проблема не только в общественном транспорте. На федеральном уровне ввели доплаты медикам, которые работают в муниципалитетах, численностью до 100 тыс. человек, раньше такие доплаты были до 50 тыс. человек. Все, Каменск-Уральский в это число не входит. И ряд медиков сразу же сказали: мы уходим. Уезжают, или переходят на производства, когда одно из предприятий ОПК резко поднимает зарплату. Там необходимо минимальное обучение, чтобы начать работу. Она напряженная, сложная, но обучить человека можно достаточно быстро. Все, опять же, с тех же медиков пошли туда. Тоже самое и с водителями.

— На каком этапе решения находится проблема с освещением?

— По освещению движемся. В этом году мы на согласовательной комиссии получили 30 млн руб. для развития системы освещения. Готовясь к бюджету 2025 года, заходим на новые проекты, деньги на следующий год однозначно получаем, кроме этого 99%, что зайдем на энергосервисный контракт, подготовили документы, сейчас их проверяют. Контракт подразумевает в 2025 году замену всех светильников в городе на современные светодиодные, их порядка 10 тыс., и это основное решение проблемы.

Оплата по этому проекту предусматривается в течение семи лет. За счет как раз экономии, получаемой после замены старых светильников на новые светодиоды. Этот проект мы прорабатывали более полугода, и сейчас выходим на финальный этап, и мы должны с ним зайти. Работы обойдутся в более чем 300 млн руб.

— Согласно докладу министерства природных ресурсов Свердловской области о состоянии окружающей среды в 2023 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в Каменске-Уральском отнесен к категории «повышенный». Планируется ли в будущем снизить уровень загрязнения до «низкого»?

— До «низкого» будет сделать сложно, не из-за промышленных предприятий в первую очередь, а из-за транспорта. Думаю только курортные города, где специально введены ограничения по движению транспорта, могут на такой уровень выйти. А здесь, в промышленном городе, какие бы очистные сооружения не ставились, сделать это трудно. По нашим предприятиям проведена большая работа, в том числе и на «Русале». На нем основным загрязнителем воздуха был кремний. Сейчас там стоят новые очистные установки, что небо и земля, кардинальным образом отличаются от прошлых.

Транспорт больше загрязняет воздух, чем наши предприятия. Сегодня все постепенно переходят на более экономичные автомобили, электроавтомобили, гибриды. Буквально в прошлом году мы не могли представить, что по Каменску будут ездить электромобили. Сегодня их полно, в городе уже даже не десятки автомобилей. Постепенно мы к такому транспорту перейдем, плюс переход на газовое топливо. Новые автобусы, которые пришли, они все на газу, следовательно, от них меньше выбросов.

— Можно ли сказать, что загруженный транспортный поток связан, в том числе, с увеличением числа туристов, которые посещают город?

— В 2023 году у нас было 102 тыс. туристов, с каждым годом турпоток растет, и в этом году мы видим, как визуально туристов становится больше. Мы ездили с командой обучаться по программе «Гостеприимные города» и погрузились в эту тему достаточно глубоко. В первую очередь приезжают на событийные мероприятия, общаемся на них с людьми и оказывается, что здесь далеко не каменцы и гости со Свердловской области. Приезжают из Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, даже из Москвы. Допустим, на наш Фестиваль колокольного звона, он уже традиционный. Из потока в 102 тыс. человек 80% — экскурсанты, которые приезжают на один день, особенно летом, потому что в это время работают наши основные аттракторы.

Это Исетский каньон. Прогулка на кораблике пользуются очень большой популярностью. Летом просто так взять и поехать не получится, надо недели за две записываться. Семь корабликов курсируют, думаю, это направление будет только развиваться. Обязательно все туристы и экскурсанты посещают колокольный завод, краеведческий музей, много людей приезжает на спортивные мероприятия по мотокроссу, спидвею, водно-моторному спорту, гребле и боксу.

Предприниматели видят, что растет турпоток и есть на чем зарабатывать. Ближайший проект, который будет реализовываться за счет средств частных инвестиций — это Каменские термы. На мой взгляд, это то, чего Каменску не хватало. В центре города есть горнолыжный комплекс с тремя трассами небольшой протяженности, и, учитывая, что ехать никуда не надо, он всегда пользуется популярностью, и тут в непосредственной близости еще и Каменские термы появятся. Инвестиции в проект серьезные, порядка 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов

Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов

Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа

— Какие еще проекты в сфере туризма планируется реализовать в Каменске-Уральском?

— Сейчас реализуем туркод Каменска-Уральского, поучаствовали в конкурсе и получили 40 млн руб. от областного бюджета. Мы вновь приняли участие в конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, результат этого конкурса — реконструкция Байновского сада, там 106 млн руб. федерального гранта, плюс сюда направили средства государственной программы «Формирование современной городской среды».

Получили положительный опыт, в этом году вновь приняли участие, но победителями пока не стали. Думаю, в 2025 году станем, потому что заявка подготовлена качественно. Проект по продолжению Набережной на Исети, которая сейчас благоустроенна. Причем заходим на территорию, где раньше был песчаный городской пляж, и мы его возрождаем, но только уже в современном виде. В реке купаться нельзя, но около реки в комфортных условиях позагорать, пожалуйста. От него в непосредственной близости находятся спортивная площадка для детей, для взрослых, картинговая трасса и водомоторная станция. Картинговая трасса и «Берег чемпионов», как мы его назвали, обязательно будут привлекать туристов.

Мы не останавливаемся на событийных мероприятиях и продолжаем все, что стало традицией. Иногда говорят, что не надо их проводить, все это уже приелось. Да не приелось, просто надо изюминку, какое-то новшество вносить, и появляются новый продукт, пускай и со старым названием. Например, выставка, и она же ярмарка, «Выбираем наше, Каменское», зародилась у нас здесь, в ней участвовали предприниматели нашего города, а потом она стала межмуниципальной. Муниципалитеты Южного управленческого округа приняли в ней участие и уже не искусственно, а естественно, увидели увеличение числа участников из других городов, что некого вместить. Мы уже никого не приглашаем, нам самим заявки присылают, на 2025 год уже более 100 заявок.

— В Каменске-Уральском хватает гостиничного фонда для размещения посетителей города?

— Не очень, мест начинает не хватать. Есть звездные, четырехзвездные гостиницы, к популярным относятся GreenHall, «Камея», «Топаз», есть гостиницы и попроще, но этим летом мы увидели, что проблема — их не хватает. Когда накладываются деловые мероприятия на предприятиях и нашасобытийка, номерной фонд заполнен полностью. Это тоже перспектива развития, думаю, наши предприниматели воспользуются федеральными и областными программами по поддержке тех, кто развивает коллективные средства размещения.

— В 2021 году тогда еще первый заместитель губернатора Александр Высокинский на площадке «Иннопром» сказал, что после 2035 года к Екатеринбургской агломерации могут присоединиться пять муниципалитетов, включая Каменск-Уральский. Муниципалитет стремиться в объединение?

— Шагов для вступления в агломерацию мы не предпринимаем, наша программа развития не предусматривает этого. У нас плотное взаимодействие с Екатеринбургом. Очень много каменцев ездят туда в театры, на концерты. Также из областного центра едут к нам. Одно препятствие — переезд в село Логиново, узкое горлышко, на котором можно встать на час, а то и больше. Губернатор сказал, что решение вопроса в перспективе, в 2025-2026 годах там появится путепровод, и это сблизит в два раза Каменск-Уральский и Екатеринбург, и без подписания каких-либо документов это будет неофициально оформленный шаг к агломерации.

Можно прогнозировать, что люди будут жить в Каменске, а работать в Екатеринбурге. Не будет необходимости уезжать туда, это хорошо. С другой стороны НДФЛ они будут платить там. Но, тем не менее, это обязательно надо сделать.

Алексей Алексеевич Герасимов Родился 20 октября 1975 года в Каменске-Уральском. В 1998 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Металлургические машины и оборудование». С 1998 года работал на Синарском трубном заводе (СинТЗ), прошел путь от слесаря-ремонтника до начальника энергоцеха предприятия. В 2016 году был избран депутатом думы Каменска-Уральского от партии «Единая Россия». С 2018 года занимал пост генерального директора АО «Синарская ТЭЦ». В 2020 году перешел на работу в администрацию Каменска-Уральского на должность вице-мэра, в марте 2021 года возглавил муниципалитет.

Каменск-Уральский городской округ Муниципальное образование Свердловской области. Площадь — 144 кв.км. Население на начало 2024 года, по данным Свердловскстата, — 163,4 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Каменска-Уральского составляет 102 км. Ведущие предприятия: Синарский трубный завод (СинТЗ), Уральский алюминиевый завод (АМЗ; входит в «Русал»), Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ), ПО «Октябрь», Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ «Деталь»), Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ) и завод электрических соединений «Исеть».

Беседовал Василий Алексеев