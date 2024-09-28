В Шебекино погиб мирный житель при обстреле со стороны Украины

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины. В результате атаки погиб один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчину с минно-взрывной травмой и ранами лица, а также женщину с минно-взрывной травмой и ранами головы и кисти доставили в Шебекинскую центральную больницу попутным транспортом. После оказания медицинской помощи их отпустили домой на амбулаторное лечение.

В один из многоквартирных домов прилетел боеприпас, вызвав пожар в доме, очаг возгорания ликвидирован пожарными. Еще в один дом попал беспилотник ВСУ, в результате чего были повреждены окна в нескольких квартирах.

В двух социальных и коммерческих объектах также выбило стекла. В четырех многоквартирных домах повреждены кровли, фасады и окна, пробиты газопроводы и водопроводы. Повреждения получили семь легковых автомобилей и один грузовой транспорт.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Никита Черненко