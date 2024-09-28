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Коммерсантъ FM
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В США из-за урагана «Хелен» погибли не менее 40 человек

Из-за обрушившегося урагана «Хелен» на побережье американского штата Флорида погибли по меньшей мере 40 человек, передает Associated Press (AP). По информации местных властей, как минимум 17 человек погибли в штате Южная Каролина, не менее 15 — в Джорджии, еще шестеро скончались во Флориде, двое — в Северной Каролине.

Ураган привел к отключению электричества у более 3,5 млн человек в различных штатах. Во многих аэропортах на юго-востоке страны по-прежнему фиксируются перебои в работе. В международном аэропорту Шарлотт/Дуглас в Северной Каролине отменили порядка 400 рейсов и 500 задержали. В аэропорту Джорджии отменили 200 рейсов и задержали примерно 400.

Во Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Южной Каролине, Алабаме и Вирджинии введено чрезвычайное положение. В городе Ньюпорт в штате Теннесси местных жителей эвакуируют из-за аварии на дамбе Уотервилл, вызванной ураганом.

По информации Национального центра по борьбе с ураганами, в настоящий момент ураган растерял силу и двигается в северном направлении. Ожидается, что к утру субботу «Хелен» достигнет штата Теннеси.

Ольга Семеновых

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