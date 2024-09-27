Мэрия Уфы берет новые кредиты на 1,2 млрд рублей для рефинансирования старых

Мэрия Уфы объявила о проведении девяти электронных аукционов на открытие возобновляемых кредитных линий для покрытия дефицита городского бюджета и погашение долгов. Совокупная максимальная сумма контрактов составляет 388,3 млн руб., оплата будет производиться из бюджета Уфы до 2026 года.

Администрации требуются семь кредитных линий с лимитом до 150 млн руб. и еще две — с лимитом до 100 млн руб., общий размер — 1,25 млрд руб. Срок погашения кредитов составит от 549 до 579 дней.

Победители торгов определятся 4 октября.

Ранее Финансовое управление администрации города сообщало, что в октябре и ноябре наступают сроки погашения кредитов, взятых городом в 2019-м и 2023 году на общую сумму 1,4 млрд руб. «Во избежание роста стоимости обслуживания долга в текущем году, в условиях высоких процентных ставок, город принял меры по досрочному погашению 250 млн рублей»,— говорится в публикации управления. Отмечается, что максимальный уровень ставки по кредитам не должен превышать 1% от ключевой ставки Центрального банка России.

Идэль Гумеров