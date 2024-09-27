Алексей Копайгородский обжаловал арест в московском суде

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский обжаловал решение Мещанского районного суда Москвы об аресте на два месяца. Защита подала апелляцию 27 сентября, следует из данных в картотеке суда. Заявление сейчас находится в канцелярии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд 25 сентября арестовал бывшего главу Сочи по делу о растрате на два месяца. Под стражей экс-мэр должен пробыть до 18 ноября. Следствие считает, что господин Копайгородский может быть причастен к хищению двух земельных участков на сумму 3,7 млн руб. Сам он, по словам адвоката, вину не признает. Также бывший глава заявлял о намерении вернуться на СВО.

Позже появилась информация о том, что Алексея Копайгородского проверяют на причастность к другим преступлениям. Информация проверяется. В случае подтверждения бывшему мэру будут предъявлены новые обвинения.

Вячеслав Рыжков