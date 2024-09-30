Подработка сотрудникам внутри компании — в два клика

За последний год, по данным Росстата, россияне стали работать больше. Многие компании, пытаясь сбалансировать сложности с наймом новых кадров, предлагают своим текущим сотрудникам все больше возможностей для подработки. Управление рабочим временем, в свою очередь, требует эффективных HR-решений, и зачастую компаниям приходится разрабатывать их самостоятельно.

Как подсчитал Росстат, в 2023 году россияне в среднем тратили на работу 38 часов 12 минут в неделю. Это максимальный показатель с 2014 года. Женщины впервые за 11 лет стали работать больше 37 часов в неделю, мужчины работают по 39 часов 12 минут. Ежедневно граждане тратят на работу 7 часов 38 минут.

Вероятно, прирост рабочих часов — это результат сокращения численности работников на российском рынке труда. Как отметил гендиректор hh.ru Дмитрий Сергиенков, за последние два года число занятых в России снизилось примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда,— это люди в возрасте от 19 до 40 лет: их число за то же время снизилось уже на 2 млн. Это привело к сокращению уровня безработицы в стране до минимальных значений: летом этого года он опустился ниже 2,6%.

Компании поняли, что наем новых сотрудников становится все более сложной задачей, и стремятся максимально эффективно использовать рабочее время тех, кто уже состоит у них в штате. «В основном промышленные предприятия управляют производительностью через отслеживание среднесписочной численности и штатного расписания. В условиях стабильной загрузки этого достаточно: все рабочие места заняты, процессы отлажены, графики работы, как правило, имеют четкую ритмичность смен (например, 2/2), количество рабочих часов фиксировано»,— объясняет директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова. Однако сейчас, по ее словам, многие предприятия, в том числе завод ОМК в Нижегородской области, столкнулись с тем, что в условиях дефицита квалифицированных кадров и волатильности загрузки промышленных мощностей оперировать только понятием численности уже недостаточно. Для эффективного управления производством становится важен каждый рабочий час, поэтому ОМК приняла решение изменить привычный подход и начала управлять фондом рабочего времени персонала рабочих профессий.

Цифра для подработки

Как пояснили в компании, запрос на подработку внутри предприятий стал все чаще появляться у самих сотрудников. «Сотрудники хотят влиять на свой доход, у многих есть желание самостоятельно взять дополнительные часы работы и заработать. Ранее сотрудники компании в свободное время периодически уходили на подработку к другому работодателю. Одна из причин: не было удобной системы, где рабочие могли бы узнать, где на своем предприятии требуется дополнительный персонал, и быстро оформить подработку»,— объясняет Наталья Ямщикова.

В ответ на это в ОМК разработали удобное цифровое решение, которое помогло удовлетворить и потребности бизнеса, и запрос сотрудников на удобную и прозрачную систему управления фондом рабочего времени. С 2022 года в компании развивают сервис «Мои возможности». С его помощью сотрудники могут видеть свой график работы, посмотреть расчетный лист и график зарплат, свериться с графиком отпусков коллег, запланировать обучение в учебном центре, найти номер мобильного телефона коллеги или узнать, а скоро ли у него день рождения. «Цифровые решения используются во многих областях HR, но тут готового решения не нашлось. «Разработку и внедрение «Моих возможностей» в ОМК начали еще в 2022 году. Этот проект ведет кросс-функциональная команда из IT-разработчиков, бизнес-экспертов, SAP-специалистов и юристов. Именно в него мы и интегрировали модуль быстрого и простого оформления подработок в рамках предприятия»,— рассказывает менеджер управления по клиентскому сервису «ОМК ИТ» Артем Гребенюк. По его словам, «Мои возможности» — уникальная внутренняя разработка, гибкая оцифрованная HR-система, которая одновременно полезна и сотруднику, и компании. Других таких готовых решений на отечественном рынке нет.

Отметим, что сейчас российский рынок HR Tech переживает всплеск активности. С одной стороны, она вызвана необходимостью заменить решения западных компаний, которые больше не доступны для отечественных пользователей. С другой, интерес к цифровым решениям подстегивает ситуация на рынке труда, которая требует от компаний максимальной эффективности в работе с персоналом. Так, по данным Smart Ranking, все популярнее становятся решения по оценке и контролю сотрудников: спрос на них вырос на треть, поскольку они помогают удерживать персонал в условиях нехватки кадров. Разработка собственных решений, особенно если на рынке нет альтернативных предложений, тоже становится популярнее. В перспективе компании даже могут выходить с ними на внешний рынок, как, например, поступил «Сбер», создав HR-систему «Пульс».

Гибкое управление временем

Создав собственную платформу для HR-процессов, ОМК решил сразу несколько задач. Во-первых, у руководителей производственных цехов и HR появился инструмент для гибкого управления фондом рабочего времени. Благодаря онлайн-платформе компании можно управлять организацией сверхурочной работы в условиях дефицита рынка труда. Появилась возможность планировать загрузку разных участков производства, оперативно отслеживать необходимость в дополнительном персонале и эффективно ее удовлетворять. А кроме того, экономить время сотрудников из поддерживающих функций на оформление документов. Во-вторых, и у рабочих теперь есть удобный и простой инструмент, чтобы получать дополнительный заработок.

На цифровой платформе информацию собирают и обрабатывают в одном месте. К примеру, руководитель размещает заявку, где нужна помощь, сотрудник отзывается и в два клика оформляет выход на сверхурочную работу. Либо сам сотрудник размещает заявку, что он готов взять дополнительные часы. Руководитель, которому нужно привлечь дополнительный персонал на свой участок, заходит в систему, видит рабочего с подходящими компетенциями и в системе же оформляет ему приглашение. При этом сотрудник прямо в системе видит, сколько он реально получит по итогам: там фиксируется весь доход, на платформе есть электронный табель учета рабочего времени. Это решение многократно ускорило процесс оформления подработки для сотрудников.

Платформа доступна каждому сотруднику ОМК, в том числе с личного телефона или планшета, и интегрирована с корпоративными системами. По статистике, которую предоставили в компании, более 70% всех организационных процессов проходит через эту цифровую платформу. С начала текущего года статистика системы насчитала 1,7 млн просмотров от 36 тыс. уникальных пользователей.

Решение для всех

В ОМК рассказали, что планируют развивать функционал платформы. «В октябре мы запускаем очередное обновление, с помощью которого будет удобно управлять своим доходом и отслеживать зарплату уже в реальном времени. Сотрудник, например, сможет посмотреть, сколько заработал за час, когда выплатят сверхурочные, а также получить сведения об оплате больничного»,— говорит Артем Гребенюк. В дальнейшем в сервисе также появится возможность перемещать ресурсы между подразделениями, публиковать объявления. «Все это мы делаем для того, чтобы информация была доступной и удобной для использования в других процессах автоматизации»,— комментирует Артем Гребенюк.

«Умение слышать своих сотрудников и оперативно реагировать на их запрос — важнейшая задача работодателей, особенно сейчас. Свои отношения с сотрудниками ОМК строит на принципах взаимного развития и благодарности за партнерство. У нас один из лучших социальных пакетов в отрасли, широкие возможности для управления своим доходом, обучения новым профессиям. Мы также активно консультируем коллег, как построить карьеру именно в ОМК. А обратная связь от сотрудников, в свою очередь, позволяет нам совершенствовать HR-инструменты. Цифровая платформа «Мои возможности» — это пример того, как запрос на автоматизацию процесса управления фондом рабочего времени со стороны HR, получив большой отклик со стороны сотрудников, стал удобным интеллектуальным решением для всех»,— заключает Наталья Ямщикова.

Елена Иванова