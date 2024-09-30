Подработка сотрудникам внутри компании — в два клика
Об управлении фондом рабочего времени на заводе
За последний год, по данным Росстата, россияне стали работать больше. Многие компании, пытаясь сбалансировать сложности с наймом новых кадров, предлагают своим текущим сотрудникам все больше возможностей для подработки. Управление рабочим временем, в свою очередь, требует эффективных HR-решений, и зачастую компаниям приходится разрабатывать их самостоятельно.
Как подсчитал Росстат, в 2023 году россияне в среднем тратили на работу 38 часов 12 минут в неделю. Это максимальный показатель с 2014 года. Женщины впервые за 11 лет стали работать больше 37 часов в неделю, мужчины работают по 39 часов 12 минут. Ежедневно граждане тратят на работу 7 часов 38 минут.
Вероятно, прирост рабочих часов — это результат сокращения численности работников на российском рынке труда. Как отметил гендиректор hh.ru Дмитрий Сергиенков, за последние два года число занятых в России снизилось примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда,— это люди в возрасте от 19 до 40 лет: их число за то же время снизилось уже на 2 млн. Это привело к сокращению уровня безработицы в стране до минимальных значений: летом этого года он опустился ниже 2,6%.
Компании поняли, что наем новых сотрудников становится все более сложной задачей, и стремятся максимально эффективно использовать рабочее время тех, кто уже состоит у них в штате. «В основном промышленные предприятия управляют производительностью через отслеживание среднесписочной численности и штатного расписания. В условиях стабильной загрузки этого достаточно: все рабочие места заняты, процессы отлажены, графики работы, как правило, имеют четкую ритмичность смен (например, 2/2), количество рабочих часов фиксировано»,— объясняет директор по персоналу ОМК Наталья Ямщикова. Однако сейчас, по ее словам, многие предприятия, в том числе завод ОМК в Нижегородской области, столкнулись с тем, что в условиях дефицита квалифицированных кадров и волатильности загрузки промышленных мощностей оперировать только понятием численности уже недостаточно. Для эффективного управления производством становится важен каждый рабочий час, поэтому ОМК приняла решение изменить привычный подход и начала управлять фондом рабочего времени персонала рабочих профессий.
Цифра для подработки
Как пояснили в компании, запрос на подработку внутри предприятий стал все чаще появляться у самих сотрудников. «Сотрудники хотят влиять на свой доход, у многих есть желание самостоятельно взять дополнительные часы работы и заработать. Ранее сотрудники компании в свободное время периодически уходили на подработку к другому работодателю. Одна из причин: не было удобной системы, где рабочие могли бы узнать, где на своем предприятии требуется дополнительный персонал, и быстро оформить подработку»,— объясняет Наталья Ямщикова.
В ответ на это в ОМК разработали удобное цифровое решение, которое помогло удовлетворить и потребности бизнеса, и запрос сотрудников на удобную и прозрачную систему управления фондом рабочего времени. С 2022 года в компании развивают сервис «Мои возможности». С его помощью сотрудники могут видеть свой график работы, посмотреть расчетный лист и график зарплат, свериться с графиком отпусков коллег, запланировать обучение в учебном центре, найти номер мобильного телефона коллеги или узнать, а скоро ли у него день рождения. «Цифровые решения используются во многих областях HR, но тут готового решения не нашлось. «Разработку и внедрение «Моих возможностей» в ОМК начали еще в 2022 году. Этот проект ведет кросс-функциональная команда из IT-разработчиков, бизнес-экспертов, SAP-специалистов и юристов. Именно в него мы и интегрировали модуль быстрого и простого оформления подработок в рамках предприятия»,— рассказывает менеджер управления по клиентскому сервису «ОМК ИТ» Артем Гребенюк. По его словам, «Мои возможности» — уникальная внутренняя разработка, гибкая оцифрованная HR-система, которая одновременно полезна и сотруднику, и компании. Других таких готовых решений на отечественном рынке нет.
Отметим, что сейчас российский рынок HR Tech переживает всплеск активности. С одной стороны, она вызвана необходимостью заменить решения западных компаний, которые больше не доступны для отечественных пользователей. С другой, интерес к цифровым решениям подстегивает ситуация на рынке труда, которая требует от компаний максимальной эффективности в работе с персоналом. Так, по данным Smart Ranking, все популярнее становятся решения по оценке и контролю сотрудников: спрос на них вырос на треть, поскольку они помогают удерживать персонал в условиях нехватки кадров. Разработка собственных решений, особенно если на рынке нет альтернативных предложений, тоже становится популярнее. В перспективе компании даже могут выходить с ними на внешний рынок, как, например, поступил «Сбер», создав HR-систему «Пульс».
Гибкое управление временем
Создав собственную платформу для HR-процессов, ОМК решил сразу несколько задач. Во-первых, у руководителей производственных цехов и HR появился инструмент для гибкого управления фондом рабочего времени. Благодаря онлайн-платформе компании можно управлять организацией сверхурочной работы в условиях дефицита рынка труда. Появилась возможность планировать загрузку разных участков производства, оперативно отслеживать необходимость в дополнительном персонале и эффективно ее удовлетворять. А кроме того, экономить время сотрудников из поддерживающих функций на оформление документов. Во-вторых, и у рабочих теперь есть удобный и простой инструмент, чтобы получать дополнительный заработок.
На цифровой платформе информацию собирают и обрабатывают в одном месте. К примеру, руководитель размещает заявку, где нужна помощь, сотрудник отзывается и в два клика оформляет выход на сверхурочную работу. Либо сам сотрудник размещает заявку, что он готов взять дополнительные часы. Руководитель, которому нужно привлечь дополнительный персонал на свой участок, заходит в систему, видит рабочего с подходящими компетенциями и в системе же оформляет ему приглашение. При этом сотрудник прямо в системе видит, сколько он реально получит по итогам: там фиксируется весь доход, на платформе есть электронный табель учета рабочего времени. Это решение многократно ускорило процесс оформления подработки для сотрудников.
Платформа доступна каждому сотруднику ОМК, в том числе с личного телефона или планшета, и интегрирована с корпоративными системами. По статистике, которую предоставили в компании, более 70% всех организационных процессов проходит через эту цифровую платформу. С начала текущего года статистика системы насчитала 1,7 млн просмотров от 36 тыс. уникальных пользователей.
Решение для всех
В ОМК рассказали, что планируют развивать функционал платформы. «В октябре мы запускаем очередное обновление, с помощью которого будет удобно управлять своим доходом и отслеживать зарплату уже в реальном времени. Сотрудник, например, сможет посмотреть, сколько заработал за час, когда выплатят сверхурочные, а также получить сведения об оплате больничного»,— говорит Артем Гребенюк. В дальнейшем в сервисе также появится возможность перемещать ресурсы между подразделениями, публиковать объявления. «Все это мы делаем для того, чтобы информация была доступной и удобной для использования в других процессах автоматизации»,— комментирует Артем Гребенюк.
«Умение слышать своих сотрудников и оперативно реагировать на их запрос — важнейшая задача работодателей, особенно сейчас. Свои отношения с сотрудниками ОМК строит на принципах взаимного развития и благодарности за партнерство. У нас один из лучших социальных пакетов в отрасли, широкие возможности для управления своим доходом, обучения новым профессиям. Мы также активно консультируем коллег, как построить карьеру именно в ОМК. А обратная связь от сотрудников, в свою очередь, позволяет нам совершенствовать HR-инструменты. Цифровая платформа «Мои возможности» — это пример того, как запрос на автоматизацию процесса управления фондом рабочего времени со стороны HR, получив большой отклик со стороны сотрудников, стал удобным интеллектуальным решением для всех»,— заключает Наталья Ямщикова.