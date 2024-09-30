Кадры по осени считают

Осень — традиционно активный сезон на российском рынке труда. Летом значительная часть работников среднего и старшего возраста берет отпуска или уезжает на дачу, поэтому все процессы по наймам и увольнениям на время затихают. Поэтому сентябрь — тот самый момент, когда можно осмотреться, оценить рынок и начинать делать прогноз его развития к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В целом ожидания компаний достаточно пессимистичны — по крайней мере к такому консенсусу они пришли на конференции издательского дома «Коммерсантъ» на прошлой неделе. Зарплаты продолжают расти, текучка тоже, соискатели становятся все более требовательными. «Мы теперь не понимаем, как нам быть: раньше, если человек менял работу раз в год, его считали сомнительным работником, а теперь они все приходят с таким карьерным треком»,— поделилась одна из участниц мероприятия. «Нам приходится все время анализировать работу HR-департамента на предмет их ошибок с соискателями, чтобы не терять потенциальных кандидатов. Кроме того, очень сложно соблюдать баланс. С одной стороны, мы хотим отбирать лучших и нам нужны проверочные мероприятия "на входе", с другой — сложно их вводить, когда конкуренты готовы брать на такие же деньги просто сразу»,— отметила другая.

В следующем году ситуация изменится мало: как считает профессор МГУ Наталья Зубаревич, с учетом роста расходов федерального бюджета на военно-промышленный комплекс зарплаты в этом секторе также будут расти. Они же подтолкнули к повышению и выплаты в других отраслях, вынужденных конкурировать с ВПК за работников. Поэтому в лучшем случае прирост зарплат может замедлиться, но все равно сохранит часть своей нынешней динамики.

Так что в ближайшие месяцы мы вряд ли можем надеяться на какие-то принципиальные изменения — видимо, и правда эпоха дешевой рабочей силы в России кончается навсегда. И процесс ее подорожания, возможно, еще только начинается.