Вице-премьер Италии: применение ядерного оружия будет началом конца

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что не хочет и думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Так он прокомментировал решении Владимира Путина внести изменения в ядерную доктрину России.

На вопрос о том, послужит ли новая редакция доктрины РФ предупреждением для Запада, поддерживающего Украину, господин Сальвини ответил, что правительство Италии продолжит оказывать поддержку украинскому народу. Он напомнил, что при этом итальянские власти выступают против использования вооружений, отправленных Украине, на территории России.

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 25 сентября, Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию и объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину, которая в прошлый раз обновлялась в 2020 году. В документе укажут, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. В Кремле пояснили, что изменения в доктрине — это сигнал для недружественных стран.

Подробности — в публикации «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

Лаура Кеффер