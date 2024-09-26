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Коммерсантъ FM
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Акции Ubisoft рухнули на 17% из-за переноса релиза Assassin’s Creed

Акции французского производителя игр Ubisoft упали более чем на 17% сегодня, 26 сентября. Это произошло после того, как компания была вынуждена ухудшить свои финансовые прогнозы из-за переноса релиза новой части видеоигры Assassin’s Creed и слабых продаж Star Wars Outlaws.

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Компания заявила накануне, что теперь прогнозирует объем заказов на сумму примерно €1,95 млрд по итогам финансового года (закончится в марте 2025-го). Ранее студия рассчитывала, что объем заказов окажется не менее €2,32 млрд. Что же до Assassin’s Creed Shadows, то ее релиз перенесен с середины ноября на середину февраля. А значит, большую часть выручки от игры компания получит уже в следующем финансовом году.

С начала года акции компании упали на 58%, а ее рыночная капитализация составляет €1,23 млрд. Это минимум более чем за десять лет.

Кирилл Сарханянц

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