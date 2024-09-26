Комитет Думы одобрил увеличение срока брака с россиянами для упрощенного РВП

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправки в проект закона о борьбе с фиктивными браками. Иностранец для упрощенного получения разрешения на временное проживание (РВП) должен состоять в браке не менее трех лет. Сейчас минимальный срок нахождения в браке не установлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Авторами соответствующей поправки стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава профильного комитета Леонид Калашников. В прошедшей первое чтение редакции законопроекта этот минимальный срок составлял два года. Цель инициативы — исключить практику, в рамках которой иностранец, претендующий на постоянное проживание в России, стремится заключить фиктивный брак или оформить фиктивное отцовство.

Помимо минимального срока в одобренном Госдумой во втором чтении законопроекте прописаны случаи, когда у пары нет рожденного в браке ребенка. При наличии детей—граждан РФ иностранец может получить вид на жительство (ВНЖ) без оформления РВП. Разрешительные документы предлагается аннулировать, если суд отменил усыновление или факт отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка, признал недействительным брак с гражданином РФ, на основании которого получено право находиться в стране. Если иностранец приходится гражданину РФ близким родственником, для него предусмотрена возможность продления обыкновенной частной визы.

По данным МВД России, за семь месяцев текущего года на основании признания судом брака недействительным органы внутренних дел аннулировали 107 РВП и 75 документов формата ВНЖ.

5 сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости введения закона о запрете для трудовых мигрантов привозить семьи в Россию. Тогда же он предложил заставить детей мигрантов, которые учатся в российских школах, выучить русский язык. О том, что депутаты начали работу над соответствующим законопроектом, 12 сентября рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Правонарушения ждут перечня».

Александр Андреев