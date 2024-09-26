В 2024 году 46 детских площадок Петербурга оснастили системой видеонаблюдения
В 2024 году в Петербурге 46 детских площадок оснастили системой видеонаблюдения. Было установлено 385 камер с аналитикой и 40 динамиков оповещения при ЧС, сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Согласно условиям контракта, установленные камеры были введены в эксплуатацию в августе. Отмечается, что до конца года системой видеонаблюдения оснастят еще 66 детских площадок.
«Чаще всего выявляются случаи выгула собак на детских площадках и мусор. Особое значение имеет оперативное выявление фактов рекламы наркотических и психотропных веществ»,— сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала подозреваемых после стрельбы из «пневмата» на детской площадке в Петербурге.