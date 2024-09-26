Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином государстве

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии, призвав их жить в «едином грузинском государстве». По его словам, достичь этого можно путем взаимного прощения, но первостепенной задачей остается восстановление целостности страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Все наши шаги направлены на помощь нашему народу. И однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. Мы должны восстановить все разрушенные "мосты" в нашей стране»,— заявил господин Кобахидзе в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН (цитата по «Интерфаксу»).

В кулуарах в интервью грузинским журналистам он назвал главной задачей властей восстановление территориальной целостности Грузии. «Путь в этом направлении проходит через взаимное прощение и взаимное примирение»,— подчеркнул премьер-министр.

До этого в партии «Грузинская мечта» заявляли, что в случае победы на выборах в парламент в октябре будут добиваться запрета «Единого национального движения» (ЕНД). По мнению представителей правящей партии, ЕНД «тащило и до сих пор тащит Грузию к войне», поэтому суд над политической силой, «совершившей преступление 2008 года, актуален как никогда».

С конца августа официальный Тбилиси периодически высказывается по поводу возможности возобновить диалог с республиками и извиниться перед «осетинскими братьями и сестрами». В МИД Абхазии в этой связи отметили, что такие заявления со стороны Грузии могут служить началом примирительного процесса, если будут сделаны.

Подробнее о заявлениях из Тбилиси — в материале «Ъ» «Грузия готова извиниться перед осетинами за "пятидневную войну"».

Александр Андреев