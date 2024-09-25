Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Запрет пользования планшетами и смартфонами за рулем хотят вписать в ПДД

Минтранс РФ сообщил о подготовке изменений в правила дорожного движения (ПДД), которые запретят использование различных устройств, отвлекающих водителя и снижающих его внимание. В ведомстве упомянули смартфоны, планшеты и мультимедийные гаджеты самого автомобиля, которые «используются для просмотра видео в процессе движения».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас ст. 2.7 ПДД запрещает использование за рулем «во время движения» лишь телефонов без hands-free — «технического устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук». Соответствующая норма была добавлена в ПДД постановлением правительства РФ №67 еще в 2001 году. При этом по ст. 12.36.1 КоАП РФ разговор во время движения по телефону без hands-free квалифицируется как правонарушение и наказывается штрафом в 1,5 тыс. руб. Однако смартфоны и планшеты в ПДД и КоАП РФ не упоминаются.

«Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление различных новых современных устройств»,— поясняли «РИА Новости» смысл инициативы в Минтрансе. При этом в ведомстве подчеркнули, что повышение или установка новых штрафов за использование подобных устройств за рулем автомобилей «в настоящее время не обсуждается и не предполагается».

Как в Госдуме вновь рассматривали штрафы за опасное вождение — в материале «Ъ» «Лихачей провозят через Госдуму».

Александр Воронов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...