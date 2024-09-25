Запрет пользования планшетами и смартфонами за рулем хотят вписать в ПДД

Минтранс РФ сообщил о подготовке изменений в правила дорожного движения (ПДД), которые запретят использование различных устройств, отвлекающих водителя и снижающих его внимание. В ведомстве упомянули смартфоны, планшеты и мультимедийные гаджеты самого автомобиля, которые «используются для просмотра видео в процессе движения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас ст. 2.7 ПДД запрещает использование за рулем «во время движения» лишь телефонов без hands-free — «технического устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук». Соответствующая норма была добавлена в ПДД постановлением правительства РФ №67 еще в 2001 году. При этом по ст. 12.36.1 КоАП РФ разговор во время движения по телефону без hands-free квалифицируется как правонарушение и наказывается штрафом в 1,5 тыс. руб. Однако смартфоны и планшеты в ПДД и КоАП РФ не упоминаются.

«Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление различных новых современных устройств»,— поясняли «РИА Новости» смысл инициативы в Минтрансе. При этом в ведомстве подчеркнули, что повышение или установка новых штрафов за использование подобных устройств за рулем автомобилей «в настоящее время не обсуждается и не предполагается».

Как в Госдуме вновь рассматривали штрафы за опасное вождение — в материале «Ъ» «Лихачей провозят через Госдуму».

Александр Воронов