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Коммерсантъ FM
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Экс-сотрудников канала-иноагента Brief хотят оштрафовать за посты без маркировки

Таганский райсуд Москвы зарегистрировал два административных протокола в отношении бывшего главреда Telegram-канала Brief (признан иностранным агентом) Владимира Дергачёва о публикации материалов иноагентов без маркировки. Еще два аналогичных протокола суд зарегистрировал в отношении Екатерины Винокуровой, которая была заместителем главреда канала. Владимир Дергачёв и Екатерина Винокурова объявляли о прекращении сотрудничества с проектом.

Все четыре протокола по ч. 5 ст. 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ зарегистрированы в суде 25 сентября. Они влекут за собой наложение штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Судьей по каждому из дел назначена Александра Анохина, следует из базы суда.

Минюст внес Telegram-канал Brief (признан иностранным агентом) в реестр иноагентов 16 августа. В числе участников проекта в документе указаны Владимир Дергачёв, Екатерина Винокурова, Дмитрий Коваленко и Глеб Шкиткин. В тот же день Екатерина Винокурова заявила, что покидает Brief (признан иностранным агентом). Сам канал писал, что сотрудничество с ним прекратил и Владимир Дергачёв.

После регистрации протокола в суде Владимир Дергачёв вновь заявил, что не работает с Telegram-каналом. «Мы никак не можем повлиять на содержимое канала и обеспечить соблюдение им требований иноагентского законодательства. Мы рассчитываем, что к нашим аргументам прислушаются и не станут привлекать к ответственности за действия третьих лиц»,— сказал он RTVI.

Brief (признан иностранным агентом) после внесения в реестр Минюста сменил название на «ЕЖ/дневник». Министр юстиции Константин Чуйченко заявлял, что при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной. 13 сентября в реестр были внесены новые названия проекта.

Подробнее о законах об иностранных агентах — в тексте «Ъ» «Минюст дистанцируется от иноагентов».

Петр Бузлаев

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