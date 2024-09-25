Боррель обсудил с главой МИД Ирана возобновление переговоров по ядерной программе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили конфликт на Ближнем Востоке, сотрудничество Тегерана с Москвой и иранскую ядерную программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Озвученные господином Боррелем тезисы опубликованы на сайте европейской внешнеполитической службы. В разговоре с министром иностранных дел Ирана Жозеп Боррель указал на необходимость нивелировать риск эскалации ближневосточного конфликта. В противном случае весь регион столкнется с разрушительными последствиями, отметил он. Глава дипломатии ЕС призвал Иран использовать свое влияние, чтобы избежать обострения конфликта.

«Евросоюз продолжит делать все возможное, чтобы поддержать голос мира и разума. Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников должно стать реальным приоритетом для улучшения ситуации для мирных жителей в секторе Газа»,— говорится в сообщении.

Жозеп Боррель и Аббас Арагчи также обсудили возобновление переговоров об иранской ядерной программе. «В качестве координатора Совместного всеобъемлющего плана действий верховный представитель выразил свою постоянную готовность содействовать дипломатическому решению, которое учитывает озабоченности разных сторон»,— говорится в сообщении.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция согласовали в июле 2015 года. В рамках этой сделки Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие с него международных санкций. Однако в 2018 году США вышли из СВПД, вернув санкции в отношении Ирана. Спустя год Тегеран решил отказаться от ряда обязательств в рамках соглашения, в том числе повысив уровень обогащения урана и увеличивая его запасы.

Господа Боррель и Арагчи также уделили внимание сотрудничеству Ирана и России. Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает передачу иранских ракет России. «ЕС считает поставку такого оружия прямой угрозой европейской безопасности. Это говорит о существенной эскалации с учетом прошлых поставок иранских БПЛА и боеприпасов России»,— добавляется в тексте. И российская, и иранская сторона ранее отрицали военные поставки.

Подробнее об иранской ядерной программе — в публикации «Ъ» «В одну сделку дважды».