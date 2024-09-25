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Добротнейший из кинозлодеев

Умер Роман Мадянов

На 63-м году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный артист Российской Федерации, известный артист театра и кино Роман Мадянов.

Актер Роман Мадянов в 2014 году

Актер Роман Мадянов в 2014 году

Фото: РИА Новости

Актер Роман Мадянов в 2014 году

Фото: РИА Новости

Отец Романа и Вадима Мадяновых (Вадим, старший брат, тоже был актером, а также кинорежиссером и тоже ушел из жизни несправедливо рано — в 2016 году, когда ему было всего 56) работал на телевидении, брал детей с собой на службу — и таким образом определил судьбу обоих. Романа заметили ассистенты, и девятилетний мальчик дебютировал на экране эпизодической ролью в фильме Инессы Селезневой «Перевод с английского», вышедшем на экраны в 1972 году.

Конечно, у многих «экранных» детей эпизоды остаются лишь забавными детскими воспоминаниями, но мальчик Рома Мадянов впоследствии сам стал воспоминанием для нескольких поколений советских детей — прежде всего потому, что именно он сыграл Гекльберри Финна в ставшей в семидесятые годы весьма популярной картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (1973) по роману Марка Твена. Собственно говоря, уже в этой роли (были и другие в его отрочестве) все «мадяновское» видно — напор, обаяние, интерес к жизни и понимание ее, умение убедить зрителя в достоверности любых обстоятельств.

Театру повезло в том, что ему удалось «отвлечь» Романа Мадянова от экрана — он окончил ГИТИС по классу Оскара Ремеза и попал в Театр имени Маяковского времен его расцвета при Андрее Гончарове. Мадянова выпустили из института как комедийного, характерного актера. Действительно, его фактура и темперамент не оставляли молодому Мадянову шанса остаться незамеченным, тем более что в гончаровском театре любили яркость и напор в сценическом поведении — так что постановки Островского без молодого актера не обходились. Впрочем, Островским дело вовсе не ограничивалось. Одной из знаменитых перестроечных ролей Мадянова стал Клавдий в спектакле Евгения Арье «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — наглый и самодовольный узурпатор. Вскоре после тогдашней премьеры, в 1991 году, актеры почти всем спектаклем уехали вместе с режиссером в Израиль создавать театр «Гешер». Кроме Мадянова, который, кажется, и не собирался — конечно, он был исключительно русским актером, даже не в смысле происхождения, до которого кому какое дело, а в смысле понимания национального характера, его мощи, силы, но и его тьмы и иррациональности.

Еще в начале 90-х кинематограф призвал Мадянова обратно, да так, что постепенно перестал обходиться без него вовсе — в то время как театр, со своей стороны, не очень-то понимал, чем по тогдашним обстоятельствам его удерживать. Роман Мадянов формально состоял в труппе Маяковки до прошлого года, но много лет уже почти не играл на сцене. Его можно было увидеть в антрепризных комедиях, но они скорее «обслуживали» интересы кино, нежели имели какую-то творческую ценность и подлежали рефлексии.

Зато на экране Мадянов стал буквально нарасхват, «размножившись» во многих и многих десятках персонажей разного объема, которые всегда выглядели поразительно современными, даже если по сюжету были прописаны в других эпохах отечественной истории.

Это были роли многочисленных милиционеров, сотрудников органов безопасности и военных всех званий и всех времен, руководителей самых разных уровней — от завхоза до министра, соседей и дальних родственников, прохиндеев и жуликов всякого пошиба. За признанные удачи он по заслугам и не по разу получал высшие кинематографические премии. Но стал одним из тех немногих актеров, которых потомки будут благодарить не за хрестоматийные роли-вершины, а за своего рода коллекцию точных наблюдений о неприглядных нравах нашего времени. Мадянов умел быть не просто естественным, точным в деталях, узнаваемым, он умел не просто «вкусно», увлекательно играть — он сумел создать разнообразную галерею портретов, для каждого из которых его собственная личность служила уникальным, отзывчивым и чутким «холстом».

Были в этой коллекции и абсолютные высоты — в те моменты, когда к конвейерному производству мадяновских ролей прикасался крупный или как минимум просто самостоятельно мыслящий режиссер. Так случалось и с картинами Николая Досталя, который много снимал Мадянова (достаточно вспомнить вальяжное негодяйство боярина Бориса Морозова в сериале «Раскол»), и с сериалом «Домашний арест» Петра Буслова, и с многосерийной драмой о декабристах «Союз спасения. Время гнева», где Аракчеев оказался еще одним как по мерке сделанным для актера образом. И так, конечно же, произошло в «Левиафане» Андрея Звягинцева, где актер сыграл мэра маленького города, коррумпированного, беспринципного и самоуверенного злодея, готового переступить через что угодно ради сохранения своей власти. Правда жизни здесь была увидена через художественное увеличительное стекло — и стало понятно, что природные данные актера вкупе с его ювелирным профессиональным мастерством способны творить чудеса.

Отдел культуры

Фотогалерея

Как складывалась карьера Романа Мадянова

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Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовск Московской области в семье телережиссера Сергея Мадянова. Впервые Мадянов снялся в кино в 1973 году в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (на фото)

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовск Московской области в семье телережиссера Сергея Мадянова. Впервые Мадянов снялся в кино в 1973 году в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (на фото)

Фото: Мурашко / РИА Новости

В школьные годы Роман Мадянов снялся также в лентах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши» и «Все дело в брате». В 1979 году поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), окончил его в 1984 году

В школьные годы Роман Мадянов снялся также в лентах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши» и «Все дело в брате». В 1979 году поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), окончил его в 1984 году

Фото: Роман Горелов / ТАСС

Во время учебы начал играть в Московском театре имени Маяковского &lt;br> На фото: сцена из спектакля «Ящерица» на сцене этого театра

Во время учебы начал играть в Московском театре имени Маяковского
На фото: сцена из спектакля «Ящерица» на сцене этого театра

Фото: Роман Горелов / ТАСС

После службы в армии в 1985–1987 годах Роман Мадянов вернулся в театр имени Маяковского, в штате которого состоял до 2023 года &lt;br> На фото: Роман Мадянов и художественный руководитель театра Андрей Гончаров (слева), 1990 год

После службы в армии в 1985–1987 годах Роман Мадянов вернулся в театр имени Маяковского, в штате которого состоял до 2023 года
На фото: Роман Мадянов и художественный руководитель театра Андрей Гончаров (слева), 1990 год

Фото: Роман Горелов / ТАСС

В 1990 году Мадянов вернулся в кино, снявшись в фильме «Частный детектив, или Операция &quot;Кооперация&quot;» Леонида Гайдая. Он начал активно сниматься в фильмах и сериалах у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Тигран Кеосаян, Николай Досталь, Сергей Урсуляк, Петр Тодоровский и др. Однако широкую известность актер получил благодаря роли Виктора Колобкова в сериале 2004 года «Солдаты» (на фото кадр из сериала)

В 1990 году Мадянов вернулся в кино, снявшись в фильме «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» Леонида Гайдая. Он начал активно сниматься в фильмах и сериалах у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Тигран Кеосаян, Николай Досталь, Сергей Урсуляк, Петр Тодоровский и др. Однако широкую известность актер получил благодаря роли Виктора Колобкова в сериале 2004 года «Солдаты» (на фото кадр из сериала)

Фото: Леан-М

Также зрители запомнили Мадянова по ролям в фильмах «Каникулы строгого режима», «Жила-была одна баба», «Утомленные солнцем-2: Цитадель»&lt;br> На фото: Роман Мадянов на съемочной площадке фильма «Жила-была одна баба», 2008 год

Также зрители запомнили Мадянова по ролям в фильмах «Каникулы строгого режима», «Жила-была одна баба», «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
На фото: Роман Мадянов на съемочной площадке фильма «Жила-была одна баба», 2008 год

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В 2010 году актер удостоился премии «Ника» за роль полковника Богуславского в фильме «Петя по дороге в Царствие небесное» (на фото кадр из фильма)

В 2010 году актер удостоился премии «Ника» за роль полковника Богуславского в фильме «Петя по дороге в Царствие небесное» (на фото кадр из фильма)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Роман Мадянов четырежды становился обладателем премии «Ника» в номинации «За роль второго плана» за фильмы: «Дикое поле» (2009), «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2010), «Жила-была одна баба» (2012), «Левиафан» (2015) &lt;br> На фото: актер Роман Мадянов (слева) и режиссер Юлий Гусман на церемонии вручения премии в 2009 году

Роман Мадянов четырежды становился обладателем премии «Ника» в номинации «За роль второго плана» за фильмы: «Дикое поле» (2009), «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2010), «Жила-была одна баба» (2012), «Левиафан» (2015)
На фото: актер Роман Мадянов (слева) и режиссер Юлий Гусман на церемонии вручения премии в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Отрицательных героев играть интереснее, чем положительных, потому что психологически они более сложные», признавался актер в интервью &lt;br> На фото: Роман Мадянов (справа) на репетиции спектакля «Русские горки» по повести Николая Лескова «Железная воля» в постановке Нины Чусовой, 2009 год

«Отрицательных героев играть интереснее, чем положительных, потому что психологически они более сложные», признавался актер в интервью
На фото: Роман Мадянов (справа) на репетиции спектакля «Русские горки» по повести Николая Лескова «Железная воля» в постановке Нины Чусовой, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Романа Мадянова часто характеризуют как характерного актера, в кино ему чаще всего доставались роли военнослужащих, полицейских, чиновников и представителей криминального мира &lt;br>Актеры Константин Хабенский (слева) и Роман Мадянов на съемках фильма «Выкрутасы» режиссера Лео Габриадзе, 2010 год

Романа Мадянова часто характеризуют как характерного актера, в кино ему чаще всего доставались роли военнослужащих, полицейских, чиновников и представителей криминального мира
Актеры Константин Хабенский (слева) и Роман Мадянов на съемках фильма «Выкрутасы» режиссера Лео Габриадзе, 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Актеры Роман Мадянов (слева) и Владимир Корнеев в сцене из спектакля «Куба — любовь моя», 2010 год

Актеры Роман Мадянов (слева) и Владимир Корнеев в сцене из спектакля «Куба — любовь моя», 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В 2014 году Роман Мадянов исполнил яркую роль коррумпированного чиновника в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (на фото). Спустя четыре года Мадянов воплотил не менее яркий образ коррумпированного губернатора в сериале «Домашний арест»

В 2014 году Роман Мадянов исполнил яркую роль коррумпированного чиновника в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (на фото). Спустя четыре года Мадянов воплотил не менее яркий образ коррумпированного губернатора в сериале «Домашний арест»

Фото: РИА Новости

«&quot;Левиафан&quot; — тяжелый фильм, но сделан очень талантливо, в него вложена определенная идея, мысль. И затеяно все было не ради того, чтобы замарать нашу действительность, а чтобы что-то в ней начало меняться», рассказывал актер &lt;br> На фото слева направо: актер Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов на 67-ом Каннском кинофестивале, 2014 год

«"Левиафан" — тяжелый фильм, но сделан очень талантливо, в него вложена определенная идея, мысль. И затеяно все было не ради того, чтобы замарать нашу действительность, а чтобы что-то в ней начало меняться», рассказывал актер
На фото слева направо: актер Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов на 67-ом Каннском кинофестивале, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Мадянов получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Левиафан». Ранее актер получал эту премию в 2007 году за лучшую мужскую роль в фильме «12»

Мадянов получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Левиафан». Ранее актер получал эту премию в 2007 году за лучшую мужскую роль в фильме «12»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Также за роль в «Левиафане» актер получил премию «Ника» &lt;br> На фото: актеры Михаил Ефремов (слева) и Роман Мадянов на церемонии вручения премии в 2015 году

Также за роль в «Левиафане» актер получил премию «Ника»
На фото: актеры Михаил Ефремов (слева) и Роман Мадянов на церемонии вручения премии в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В начале 2020-х годов у актера был диагностирован рак легкого. Одним из последних его появлений на больших экранах стала роль царя в сказке «По щучьему велению» (2023 год). Роман Мадянов скончался 25 сентября 2024 года. У него остались жена и сын

В начале 2020-х годов у актера был диагностирован рак легкого. Одним из последних его появлений на больших экранах стала роль царя в сказке «По щучьему велению» (2023 год). Роман Мадянов скончался 25 сентября 2024 года. У него остались жена и сын

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовск Московской области в семье телережиссера Сергея Мадянова. Впервые Мадянов снялся в кино в 1973 году в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (на фото)

Фото: Мурашко / РИА Новости

В школьные годы Роман Мадянов снялся также в лентах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши» и «Все дело в брате». В 1979 году поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), окончил его в 1984 году

Фото: Роман Горелов / ТАСС

Во время учебы начал играть в Московском театре имени Маяковского
На фото: сцена из спектакля «Ящерица» на сцене этого театра

Фото: Роман Горелов / ТАСС

После службы в армии в 1985–1987 годах Роман Мадянов вернулся в театр имени Маяковского, в штате которого состоял до 2023 года
На фото: Роман Мадянов и художественный руководитель театра Андрей Гончаров (слева), 1990 год

Фото: Роман Горелов / ТАСС

В 1990 году Мадянов вернулся в кино, снявшись в фильме «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» Леонида Гайдая. Он начал активно сниматься в фильмах и сериалах у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Тигран Кеосаян, Николай Досталь, Сергей Урсуляк, Петр Тодоровский и др. Однако широкую известность актер получил благодаря роли Виктора Колобкова в сериале 2004 года «Солдаты» (на фото кадр из сериала)

Фото: Леан-М

Также зрители запомнили Мадянова по ролям в фильмах «Каникулы строгого режима», «Жила-была одна баба», «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
На фото: Роман Мадянов на съемочной площадке фильма «Жила-была одна баба», 2008 год

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В 2010 году актер удостоился премии «Ника» за роль полковника Богуславского в фильме «Петя по дороге в Царствие небесное» (на фото кадр из фильма)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Роман Мадянов четырежды становился обладателем премии «Ника» в номинации «За роль второго плана» за фильмы: «Дикое поле» (2009), «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2010), «Жила-была одна баба» (2012), «Левиафан» (2015)
На фото: актер Роман Мадянов (слева) и режиссер Юлий Гусман на церемонии вручения премии в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Отрицательных героев играть интереснее, чем положительных, потому что психологически они более сложные», признавался актер в интервью
На фото: Роман Мадянов (справа) на репетиции спектакля «Русские горки» по повести Николая Лескова «Железная воля» в постановке Нины Чусовой, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Романа Мадянова часто характеризуют как характерного актера, в кино ему чаще всего доставались роли военнослужащих, полицейских, чиновников и представителей криминального мира
Актеры Константин Хабенский (слева) и Роман Мадянов на съемках фильма «Выкрутасы» режиссера Лео Габриадзе, 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Актеры Роман Мадянов (слева) и Владимир Корнеев в сцене из спектакля «Куба — любовь моя», 2010 год

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В 2014 году Роман Мадянов исполнил яркую роль коррумпированного чиновника в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (на фото). Спустя четыре года Мадянов воплотил не менее яркий образ коррумпированного губернатора в сериале «Домашний арест»

Фото: РИА Новости

«"Левиафан" — тяжелый фильм, но сделан очень талантливо, в него вложена определенная идея, мысль. И затеяно все было не ради того, чтобы замарать нашу действительность, а чтобы что-то в ней начало меняться», рассказывал актер
На фото слева направо: актер Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов на 67-ом Каннском кинофестивале, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Мадянов получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Левиафан». Ранее актер получал эту премию в 2007 году за лучшую мужскую роль в фильме «12»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Также за роль в «Левиафане» актер получил премию «Ника»
На фото: актеры Михаил Ефремов (слева) и Роман Мадянов на церемонии вручения премии в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В начале 2020-х годов у актера был диагностирован рак легкого. Одним из последних его появлений на больших экранах стала роль царя в сказке «По щучьему велению» (2023 год). Роман Мадянов скончался 25 сентября 2024 года. У него остались жена и сын

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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