Стоимость билетов на первые поезда ВСМ до Москвы снизилась до 8,9 тыс. рублей

Предполагаемая стоимость билетов на поезда, которые будут курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, снизилась с 10 до 8,9 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Фото: ООО «Первый проектный институт» Эскиз будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Фото: ООО «Первый проектный институт»

Как сообщил 25 сентября на пленарном заседании Госдумы заместитель главы Минтранса РФ Дмитрий Зверев, такая стоимость билетов запланирована на третий квартал 2028 года, то есть на начало старта движения на ВСМ.

Господин Зверев также отметил, что индексация будет, но в формате обычного ежегодного роста тарифов, который происходит на пассажирские перевозки. При этом замминистр транспорта заявил, что ценовой диапазон обусловлен в первую очередь совершенно другим уровнем комфорта, который представит высокоскоростная магистраль пассажирам.

В начале сентября вице-премьер РФ Виталий Савельев говорил, что проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет стоить около 10 тыс. рублей.

Варвара Рудич