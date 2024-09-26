Ближний Восток — снова непредсказуемый

С Ближнего Востока летят бесконечные черные лебеди. Едва ли не ежемесячно там происходит нечто неожиданное и, как правило, драматичное. Не раз эти события подводили регион к грани большой войны, и мир замирал в тревожном ожидании катастрофического цунами. Последние события в Ливане — а до того — в Иране, в секторе Газа и так далее — служат лишь частными иллюстрациями этой общей картины. И все же конфликты остаются ограниченными, региональные лидеры стараются проявлять сдержанность, а большая война то ли никогда не кончается, то ли так и не начинается, хотя на каждом витке эскалация переходит на новый уровень.

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Такое неопределенное состояние «на грани срыва» — следствие глубинной и системной трансформации, продолжающейся в регионе уже несколько десятилетий. И вроде бы про нее многое сказано, но все равно возникают все новые вопросы. На некоторые из них мы попытались ответить в своих записанных на диктофон беседах, которые составили книгу «Беседы об арабском мире: политика, власть, общество» (опубликована недавно РСМД совместно с ИВ РАН). Часть из затронутых в книге тем имеет универсальное значение, другую часть можно отнести к региональной специфике. В их числе такие «вечные» проблемы, как своевременность и темпы реформ, религия и политика в арабском мире, характер политических систем, соотношение внутренних и внешних факторов в гражданских конфликтах, причины их продолжительности на фоне меняющегося мироустройства. Крупным планом разговор строился вокруг взаимоотношений арабского государства и общества, а также феномена так называемой арабской исключительности. С этим связан вопрос о соотношении формальных и неформальных механизмов власти в обществах, где существует сложная сеть внеконституционных внутриэлитных договоренностей, персональных сделок и лояльностей.

Судьба этих систем зависит от внутренних факторов и от того, какое мироустройство возобладает в течение ближайших десятилетий. При нынешнем разломе в системе ценностных ориентаций в регионе образовался политико-идеологический вакуум. Нет образцового госустройства, которое можно было бы заимствовать,— советский опыт потерпел фиаско, китайский неприменим, западный все больше лишается привлекательности. В этих условиях новое поколение арабских лидеров освобождается от идеологических привязанностей и старается оградить себя от последствий противоборства крупных держав. Реакция на развернувшееся глобальное противоборство показывает отторжение ими западного диктата и заинтересованность в выработке нового формата международного взаимодействия в условиях многополярности. В то же время они морально-политически не готовы, да и практически не способны к выстраиванию отношений на антиамериканской почве, равно как и не видят перспектив в планах по созданию регионального «альянса демократий».

Ближний Восток, как часть Глобального Юга, переживает долгий переломный момент: выдержит ли наметившаяся было ближневосточная разрядка испытание Палестиной, будет ли в новой системе координат приемлема для самих арабов монополия США на посредничество в палестино-израильском конфликте или сложится многосторонний формат с участием ведущих арабских государств. Это остается неясным, но переход от военных действий к мирному урегулированию займет продолжительное время и принесет немало конфликтных ситуаций с учетом политических процессов в США, предстоящих перемен в Израиле и сохраняющейся фракционности в палестинском движении.

Александр Аксененок, вице-президент РСМД; Василий Кузнецов, замдиректора Института востоковедения РАН