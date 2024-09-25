В Свердловской области увеличили премии педагогам технического допобразования

Власти Свердловской области увеличили премии педагогам дополнительного образования технической направленности на 30-60 тыс. руб. (в зависимости от категории премии). Как сообщили в департаменте информационной политики региона, соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, на премию могут заявиться не только преподаватели кружков и секций, но и школьные учителя и воспитатели детсадов, которые реализуют программы допобразования по направлениям технической и естественно-научной направленности. Сейчас в системе допобразования региона работают около 15 тыс. педагогов.

В правительстве области напомнили, что каждый год жюри выбирает девять уральских педагогов допобразования, которые становятся лауреатами премии губернатора Свердловской области. Например, учитель, проявивший лучшие педагогические методики, с этого года получит премию размером 180 тыс. руб., занявший второе место — 140 тыс. руб., третье — 110 тыс. руб.

Полина Хабарова