Поэту отдадут должное на Вторчермете

Совет по развитию общественного пространства Екатеринбурга 24 сентября одобрил концепцию обустройства сквера поэта Бориса Рыжего, которую разработало бюро «Плотинка». Финансирование работ возьмут на себя компании Prinzip и «Сима-ленд». Планируется, что входная зона с памятником появится уже в ноябре, а основная часть сквера будет готова к следующему лету. Члены совета оценили детскую площадку в виде теплотрассы и исписанный поэтом стихами стол, но и высказали замечания, по которым проект еще предстоит доработать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируется, что входная зона с памятником появится уже в ноябре, а основная часть сквера — к следующему лету

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Планируется, что входная зона с памятником появится уже в ноябре, а основная часть сквера — к следующему лету

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сквер Бориса Рыжего расположен вдоль ул. Титова — от ул. Братской до ул. Ферганской. На одном его конце находится школа №106, где он учился, а на другом — дом поэта по адресу ул. Титова, 44. Постановление о наименовании сквера в честь Бориса Рыжего 16 сентября подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Как рассказали в архбюро «Плотинка», компания Prinzip обратилась в бюро с заказом на разработку проекта в связи с 50-летием поэта (отмечалось 8 сентября). Спонсорами благоустройства выступают Prinzip и «Сима-ленд».

Поэт Борис Рыжий родился в 1974 году в Челябинске. Через несколько лет его семья переехала в Свердловск (Екатеринбург). Учился в Уральском горном институте. Обрел общероссийскую известность после дебюта его стихов в журнале «Знамя». Его произведения публиковали в «Российской газете», журналах «Урал», «Звезда», «Русский альманах». Написал более 1,3 тыс. стихотворений. Лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира». Покончил с собой в 2001 году в Екатеринбурге.

Проект концепции сквера Бориса Рыжего перед членами совета представил управляющий партнер архбюро «Плотинка» Илья Шекера. На генплане будущего сквера отмечены функциональные зоны: детская площадка, обыгрывающая идею теплотрассы, воркаут-зона, фудкорт, зона школы со скамейками и место памяти Бориса Рыжего с торшерами, амфитеатром и рабочим столом писателя. Возле входной группы сквера со стороны ул. Братской появится памятник Борису Рыжему, рядом с которым разобьют цветник.

В разработке проекта архитектурное бюро опиралось на опыт других городов, которые создавали скверы имени поэтов и писателей, за основу взяли идею интегрировать «памятность» места в живую городскую среду. Бюро выделило три основных принципа для этого проекта: соблюдение непрерывного движения по парку, демаргинализация пространства (зоны детской активности, где будут присутствовать родители, разбросаны по парку и должны делать пространство более безопасным), устойчивость решений (использованы конструкции, которым не смогут навредить вандалы). В частности, чтобы содержать готовый объект было проще и дешевле, большинство элементов будут выполнены из бетона, железа, дерева и окрашены в «цвета осени».

Детская площадка отсылает к играм на теплотрассе, популярным у детей поколения Бориса Рыжего. В пространстве площадки появятся бетонные блоки и широкие трубы из полированного металла.

«Нашей задачей было рассказать о крайне негуманных временах гуманными способами», — пояснил Илья Шекера.

Фудкорт расположится в зоне посередине сквера на ул. Сухоложской. Сейчас там уже есть кафе восточной кухни Zam Zam, для которого в бюро разработали рекомендованное решение по оформлению фасада, чтобы он был интегрирован в строящийся сквер. В частности, там предусмотрена фигурная стена, напоминающая бетонный забор с ромбами, и подсветка прохода возле кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансирование работ возьмут на себя девелопер Prinzip и «Сима-ленд»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Финансирование работ возьмут на себя девелопер Prinzip и «Сима-ленд»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В сквере предусмотрена парковка для самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В бюро планируют с помощью администрации ограничить скоростной режим для сквера в сервисах кикшеринга.

Фан-зона проекта предполагает памятное место с объектами, отсылающими к личности и творчеству поэта.

Там появится стол из уральского кортена (особый вид стали - Ъ), «исписанный» стихами Бориса Рыжего, — из воспоминаний его одноклассницы известно, что он укладывал поверх своего рабочего стола листы бумаги и писал на них, пока не испишет до конца, а затем перестилал. С двух сторон от стола — будет размещено освещение в форме торшеров, чтобы воссоздавать ощущение домашнего интерьера. Под ногами посетителей разместят стихи Бориса Рыжего, написанные гидрофобным составом, которые будут проступать только во время дождя, по обе стороны от них будет двухуровневый амфитеатр. Вдоль всего сквера появятся таблички с QR-кодами с навигацией и пояснениями концепции в формате сторителлинга.

Члены совета проект одобрили, особенно отметив концепцию детской площадки. Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев предложил расширить идею с трубами теплотрассы и на другие зоны парка, а также дополнить концепцию другими сторонами биографии Бориса Рыжего — например, в зоне воркаута отразить, что он был чемпионом по боксу, а в подборе материала учесть, что он был геологом и геофизиком. В фан-зоне он предложил сделать «точку, встав на которую ты можешь продекламировать любые стихи, и тебе за это ничего не будет». Замечания к проекту учли представители бюро.

Отвечая на вопросы, Илья Шекера рассказал, что у бюро была идея сделать объекты не просто антивандальными, но самостоятельно испортить их — с помощью гвоздя написать на лавочках стихи Бориса Рыжего, потом от задумки решили отказаться. «Я думаю, что жители Вторчермета (район, где расположен сквер-Ъ) дополнят», — сказал господин Пушкарев.

По итогам заседания совета бюро осталось проработать систему велодорожек в сквере, чтобы она не пересекалась с пешеходными потоками, доработать схему тротуаров — сейчас там есть тупиковые пути.

Следующим этапом работы над проектом станет разработка проектно-сметной документации. Работы над сквером пройдут в два этапа. В рамках первого выполнят входную зону по ул. Братской и замощение тротуара порядка 25 метров, освещение в районе входной группы. По оценкам представителей бюро, эти работы могут быть завершены приблизительно в ноябре. Во второй этап работ включено благоустройство остальной части сквера. Предположительно, его могут завершить в конце лета 2025 года.

Анна Капустина