Агломерация готовится к зиме

В Петербурге и Ленинградской области планируют подготовить к предстоящему отопительному сезону свыше 3,5 тыс. км инженерных сетей и почти 1,5 тыс. объектов ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, до конца 2024 года за счет бюджета в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 67 объектов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По данным городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, до конца 2024 года за счет бюджета в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 67 объектов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Ленобласти на эти цели из областного бюджета по госпрограмме выделено около 700 млн рублей. Также работы финансируются за счет ресурсоснабжающих организаций. В Петербурге совокупный объем вложений в развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения за счет всех источников составит около 117,9 млрд рублей, 22,5 млрд из них — бюджет города.

Петербург технически готов к началу отопительного сезона. Все планово-профилактические работы и регламентные мероприятия на объектах теплоснабжения были завершены к 1 сентября, рассказали в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В комитете по топливно-энергетическому комплексу региона ответили, что общая готовность объектов в Ленобласти составляет 56%.

Теплоэнергетики пояснили, что первым этапом подготовки к сезону 2024–2025 годов являются температурные испытания. Они позволяют выявить ненадежные участки сетей и не допустить развитие дефектов. В этом году в Петербурге провели 50 испытаний на максимальную температуру (130°С) и обнаружили пять слабых мест. В целом в городе проверили на прочность около 9,6 тыс. км теплосетей, а также провели планово-профилактический ремонт более тысячи источников теплоснабжения.

Также выявить ненадежные участки сетей теплоэнергетикам позволяют гидравлические испытания. Для этого давление в трубопроводах повышается на четверть выше нормы, а температура воды в трубах из соображений безопасности снижается до 40°C.

Всего за первое полугодие в городе провели 683 гидравлических испытания, благодаря которым удалось выявить 1748 дефектов. Большая часть из них (1406) обнаружилась в зоне АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Общая длина замененных ненадежных трубопроводов составила около 5 тыс. метров.

В Ленобласти планируется подготовить к зиме более 2 тыс. км теплосетей, 720 котельных и 4,7 тыс. км газопроводов. Дополнительно за счет областного бюджета в регионе закупят 18 дизель-генераторных установок и реконструируют три трансформаторные подстанции.

По данным городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, до конца 2024 года за счет бюджета в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 67 объектов. Из них шесть относятся к водоснабжению, три к теплоснабжению, два к газоснабжению и девять к благоустройству. Также в планах ведомства к концу года начать использование 73 наружных сетей, 26 из которых будут сданы за счет собственных средств учреждений.

Всего же по совокупному объему финансирования в этом году в городе запланировано построить, реконструировать и капитально отремонтировать свыше 1,5 тыс. км инженерных сетей: 280 км тепловых сетей, 127 км сетей водоснабжения и водоотведения, 1137 км сетей электроснабжения и 24 км сетей газоснабжения. А также ввести в эксплуатацию более 750 объектов.

Среди них — водовод на проспекте Большевиков от проспекта Пятилеток до улицы Новоселов, газопроводы к садоводческим некоммерческим товариществам «НИИТ Песочное» и «Гипроникель», системы водоснабжения и канализования в поселке Торики и тепловые магистрали по Ленинградской улице в Пушкине.

Кроме того, в планы комитета входит восстановление фонтанного фонда города, строительство и реконструкция наружного освещения в 24 кварталах, 35 улицах и магистралей, 14 садах и парках, а также замена 25 тыс. натриевых светильников на светодиодные.

За первое полугодие 2024 года сетевые организации Ленобласти повысили надежность около 2 тыс. км ЛЭП. За этот период также были отремонтированы 727 трансформаторов и распределителей и расчищено 2,7 тыс. га просек ЛЭП, рассказали в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона. Помимо этого, к электросетям (540 км линий электропередачи) подключили ЖК «Ямбург» в Кингисеппе и объекты строительства в Новом Девяткино.

В ведомстве отдельно указали на важность программы догазификации, уточнив, что темпы подводки газопроводов до границ земельных участков по сравнению с прошлым годом выросли в 1,5 раза. За первые шесть месяцев 2024 года к газу в регионе было подключено в два раза больше домовладений, чем за аналогичный период прошлого года.

В планах до начала 2025 года построить три новых газовых котельных в Волховском, Лодейнопольском и Выборгском районах и подвести газопроводы к границам участков более 58 тыс. домовладений, расположенных в 588 населенных пунктах. На сегодняшний день газ подвели почти к 10 тыс. домов.

Владимир Колодчук