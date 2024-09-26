Девелоперы вернулись к торговым центрам

До конца года в Петербурге ожидается открытие трех новых торговых центров общей площадью 71,4 тыс. кв. м. Эксперты отмечают, что это самое серьезное пополнение торговых площадей города за последние восемь лет.

По данным CORE-XP, в Петербурге ожидается открытие трех качественных торговых центров общей площадью 71,4 тыс. кв. м: «Парк Молл» на проспекте Просвещения (35 тыс. кв. м, он будет включать фуд-холл и образовательный коворкинг), «Лунапарк» в Новогорелово (10,7 тыс. кв. м) и «Небо» в Мурино (25,7 тыс. кв. м) — там появится первый в районе кинотеатр. «Для города этот результат станет рекордным за последние восемь лет»,— говорят аналитики компании. Там отмечают, что рекордный ввод в Петербурге обеспечит 19% от заявленного ввода на региональных рынках (без учета Москвы и Московской области). Еще 13% придется на Челябинск, 12% — на Краснодар. Всего будет построено 374,8 тыс. кв. м, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Аналитики консалтинговой компании NF Group провели исследование сегмента малоформатных торговых центров Санкт-Петербурга (от 10 до 45 тыс. кв. м). В настоящее время почти четверть площадей (24%) в таких объектах занимают арендаторы категории отдыха и развлечений: кинотеатры, детские и семейные развлекательные центры, фитнес-клубы. Фэшн-сегмент лишь на втором месте (18%), продуктовые супермаркеты — на третьем (13%). Для сравнения, крупные торговые центры остаются основными модными локациями города, где большая часть площадей занята магазинами одежды и аксессуаров.

В настоящее время в Северной столице функционирует 32 малоформатных качественных торговых центра площадью от 10 до 45 тыс. кв. м. Аналитики отмечают, что такие объекты являются не столько местом для шопинга, сколько локацией для проведения досуга жителей в пятнадцатиминутной пешеходной доступности.

В свою очередь, крупноформатные торговые центры (площадью от 45 тыс. кв. м) остаются основными модными локациями города, где большая часть площадей занята магазинами одежды и аксессуаров (27%). Далее идут развлекательные, досуговые площадки (17%) и гипермаркеты с продуктами питания (13%).

По словам Евгении Хакбердиевой, регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group, малоформатные торговые центры сохраняют устойчивость и стабильность, несмотря на испытания последних лет. Уход международных брендов повлиял на них в меньшей степени, так как доля крупных иностранных сетевых брендов в таких объектах нулевая.

Доля площадей, занимаемых российскими брендами в малоформатных центрах, увеличилась за последние два года с 89 до 93%. При этом в крупноформатных торговых центрах она выросла с 63 до 72%, а уход иностранных брендов на год и более привел к росту доли свободных площадей и снижению трафика.

В целом девелоперская активность по строительству торговых центров в Санкт-Петербурге находится на невысоком уровне. Последний крупный неспециализированный торговый центр был открыт в 2016 году. С тех пор рынок прирастал на один-два объекта в год, преимущественно в районах новых строящихся жилых кварталов. Современные покупатели недвижимости предъявляют высокие требования к инфраструктуре, ожидая не только продуктовых магазинов в шаговой доступности, но и широкий спектр дополнительных сервисов, включая фитнес-центры, магазины одежды и товаров для детей, а также места для семейного досуга.

В таких условиях девелоперы ориентируются на возведение малоформатных торговых центров на окраинах Санкт-Петербурга и в пригородах, где активно ведется строительство жилья. Этот формат выигрывает за счет своей локальности: жители получают качественную инфраструктуру рядом с домом, девелоперы — высокий спрос на арендуемые площади, а ритейлеры — новые возможности для расширения своего присутствия.

«Малоформатные торговые центры в развивающихся жилых районах берут на себя не только функции обеспечения местных жителей предметами первой необходимости, но и функции социализации населения. Они становятся своеобразными культурными и социальными хабами, куда люди приходят для удовлетворения первичных потребностей и проведения свободного времени с семьей, соседями, друзьями. Они демонстрируют устойчивость даже в условиях изменения рынка, так как они ориентированы на локальные потребности населения. Мы убеждены, что сегмент продолжит развиваться, удовлетворяя растущие запросы покупателей, предлагая современные сервисы и досуговые концепции, что подтверждается спросом со стороны девелоперов и арендаторов»,— резюмирует госпожа Хакбердиева.

Кирилл Косов