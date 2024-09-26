Генподряд ожидает бум проектов в сфере ОПК и туризма

Генеральный директор ООО «ГЕОЛАЙН» Андрей Мкртичян рассказал в интервью Business Guide о тенденциях на рынке генподряда, высоких ценах на стройматериалы, а также о ходе строительства крупных знаковых объектов — портовых сооружений в Усть-Луге и Отрадном Ленинградской области, обустройстве многофункционального комплекса «Лахта-центр» в Петербурге и о выходе в новые ниши.

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BUSINESS GUIDE: Какие сегодня крупные проекты ведет ООО «ГЕОЛАЙН»?

АНДРЕЙ МКРТИЧЯН: Мы стараемся постоянно расширять перечень наших заказчиков и партнеров. Последние пять лет плотно работаем с «Газпром РСИ». Начинали с небольших контрактов, которые показали, на что мы способны. После нам начали доверять что-то более серьезное. Изначально мы специализировались на отдельных видах работ по инженерным системам. В последнее время берем в основном генподряд полноценных объектов в различных регионах — от Дальнего Востока до Северо-Запада.

В Петербурге мы участвуем в обустройстве многофункционального комплекса «Лахта-центр». Проект для нас знаковый, он довольно масштабный. Есть проекты в регионах, которые уже длительное время в работе: строительство Дворца водных видов спорта в Иваново и лыжероллерной трассы в Чебоксарах.

Также наш давний партнер — компания ТГК-1 («Газпромэнергохолдинг»). С ними мы с 2019 года занимаемся созданием и модернизацией КИТСО (комплексы инженерно-технических средств охраны). Уже удалось показать, что нас не пугает реализация сложных задач в отдаленных регионах страны: есть реализованные проекты в Карелии, сейчас ведем проект в Кольском филиале ТГК (в Мурманской области), в работе пять станций. Никогда за все время сотрудничества с ТГК так много объектов в работе одновременно не находилось — это приличный объем.

Еще один из наших якорных заказчиков — компания «НеваЛаб», с ней мы работаем с 2017 года. Занимаемся проектами на месторождениях по всей стране, в основном это нефтегазодобывающие локации в Сибири, Оренбургской области, Башкирии. Не так давно мы начали работать с «Росморпортом» — это масштабный проект в Усть-Луге.

BG: На какой стадии работы по проекту в Усть-Луге — строительство базы обеспечивающего флота?

А. М.: Семь лет проект был законсервирован после расставания с предыдущим генеральным подрядчиком. Каждое сооружение в порту требует дефектовки. Недавно нам удалось с «Росморпортом» определить «дорожную карту» по контрактованию дополнительных объемов работ. Также в рамках уже существующего контракта появился дополнительный этап, он связан с необходимостью срочного открытия одного из причалов.

Параллельно мы реализуем еще один проект, связанный с портовыми сооружениями. В городе Отрадное Ленобласти ведем работы по расширению верфи ООО «Эмпериум» (входит в Sitronics Group) для выпуска электросудов. Это также стратегически важный проект, есть планы выйти в его рамках на полноценный генподряд.

BG: Планируется ли расширять географию проектов вне России?

А. М.: Мы имеем опыт работы в Таджикистане, и в перспективе хотелось бы этот опыт и дальше масштабировать, работая в ближнем и дальнем зарубежье. Это интересные задачи. У нас есть «входной билет» в эти проекты — в виде опыта завершенного строительства. Однако о выходе в конкретные страны пока говорить преждевременно.

BG: Планируете ли осваивать новые направления деятельности?

А. М.: Да, мы хотим попробовать себя в девелоперском бизнесе: в одном из центральных регионов будем как партнеры участвовать в создании гостиничного комплекса. Детали раскрывать пока рано. Это будет наш первый опыт в девелопменте.

BG: Как компания справляется с кризисными событиями?

А. М.: Мы пережили и прошли все: пандемию, начало СВО, санкции. Нас уже ничем не удивить. Опыт приобретается от проекта к проекту. Например, за время работы в Таджикистане мы поняли, что можно пользоваться каналами поставки того или иного оборудования через ЕврАзЭС, через ту же Киргизию. Зачастую есть проекты, в которых нужны материалы и оборудование, аналогов которым нет в РФ, их ничем не заменить. Надо обеспечивать логистику оборудования из Европы, Азии — мы быстро научились работать в новых реалиях. Также важна работа с банками — они наша «подушка безопасности»: условия по ряду банковских продуктов были зафиксированы год назад, до повышения ключевой ставки. Так что условия работы с ними относительно благоприятны.

BG: Ожидаете ли сокращения портфеля заказов в перспективе?

А. М.: Как ни странно, портфель наших заказов с весны 2022 года не сократился. Если проанализировать наши показатели в разрезе трех лет, то мы кратно росли с 2021 по 2023 год. Специфика наших проектов в том, что по ним не было сокращения финансирования. Если говорить о портфеле на последующие годы, то в наших планах стараться сохранить уровень 2023 года, когда был некий пик. Однако падение возможно, поскольку это сфера строительства. Каждый строительный проект имеет свой жизненный цикл, освоение бюджетов происходит не всегда пропорционально срокам реализации проекта. Но до конца 2025 года мы подрядами обеспечены.

BG: Вы ведете много проектов одновременно. При этом известно, что на строительном рынке сегодня говорят о нехватке кадров. Хватает ли в ООО «ГЕОЛАЙН» людей?

А. М.: Кадровый голод в сфере строительства ощутим, как и во многих других сферах в настоящее время. При этом коллектив «ГЕОЛАЙНа» растет ежегодно, среднесписочная численность увеличивается пропорционально выручке. Сегодня штат сотрудников насчитывает более 200 специалистов.

BG: Какие болевые точки для отрасли, помимо дефицита кадров, санкций и дороговизны кредитов, вы отметите?

А. М.: Я вижу существенную проблему в конкурсной документации (в ходе участия в тендерах). Если она готовится некачественно, то генеральный подрядчик легко может стать заложником проекта. В этом зачастую кроется причина появления долгостроев. Мы стараемся быть избирательными при выборе проектов, особенно если речь идет о регионах. Дополнительное финансирование получить сложно, поэтому могут возникнуть риски неисполнения контрактов и другие проблемы.

BG: Как охарактеризуете ситуацию на рынке стройматериалов?

А. М.: Жесткой нехватки тех или иных позиций из-за ухода западных производителей мы не ощущаем. Все заменимо. Другое дело, что стоимость основных стройматериалов в России выросла за полтора года в среднем на 35%. В первом полугодии 2024 года существеннее всего подорожали цемент, песок, бетон, отделочные материалы, а также доставка стройматериалов (на 25–35%). Рост стоимости утеплителей из каменной ваты составил 40%, арматура подорожала на 50%.

Безусловно, предлагая заказчику предварительную смету в коммерческом предложении, мы не можем заложить в нее возможное удорожание материалов на 40% — на такие условия в текущей ситуации не пойдет никто. Данный вопрос является предметом переговоров, в ходе которых подрядчик обсуждает с заказчиком возможные риски и пути взаимодействия при их возникновении.

BG: Ждать ли сокращения числа проектов на рынке?

А. М.: Проектов точно будет не меньше. Пойдет бум по стройкам в оборонно-промышленном комплексе — на реализацию проектов в этой сфере деньги точно будут выделяться. А это существенные объемы. Конечно, мы готовы участвовать в этих проектах. Второе — бум в туристической отрасли: идет активное строительство гостиниц, глэмпингов. В нашей стране дефицит объектов размещения, так что эта отрасль активно развивается. Создана корпорация «Туризм.РФ», которая с помощью банков субсидирует данную сферу. Думаю, что строительство гостиниц, гостиничных комплексов в ближайшие два-три года будет расти кратно.

Алла Михеенко