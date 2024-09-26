Стройки выбиваются в лидеры по зарплате

Строительство оказалось сферой с самой быстро растущей зарплатой в Петербурге. За год здесь зарплаты увеличились на 42%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В целом по стране активность тех, кто ищет работу, накануне осени выросла на 8,4% за месяц, а на Северо-Западе — на 7%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В целом по стране активность тех, кто ищет работу, накануне осени выросла на 8,4% за месяц, а на Северо-Западе — на 7%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за последний месяц и выяснили, что самой денежной сферой с точки зрения роста предлагаемого дохода в Петербурге оказались сферы строительства и продажи и покупки жилья.

По состоянию на начало осени 2024 года зарплата в сфере строительства Петербурга выросла на 42% по сравнению с прошлым годом и достигла 99,7 тыс. рублей. Таким образом, именно область жилищного строительства и аренды жилья стала самой выгодной сферой с точки зрения динамики дохода в городе. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в Петербурге за год выросла на 29%, до 77,4 тыс. рублей. Динамика зарплат по РФ в целом чуть более выраженная: +39%, но доход ниже: +19,4 тыс. рублей.

Также быстрее обычного растет предлагаемый доход для специалистов по страхованию (+41%, до 79 тыс. рублей), работников в сфере добычи сырья (+41%, до 99,9 тыс.), топ-менеджеров (+39%, до 139 тыс.), а также в сфере общепита и туризма (+38%, до 64 тыс.).

А вот самая низкая динамика прироста зарплат в Петербурге наблюдается в вакансиях для офис-менеджеров и секретарей (+20%, до 63,9 тыс. рублей), а также в сфере образования и науки: здесь работодатели нарастили доход для учителей лишь на 23% (до 55,3 тыс. рублей).

Эксперты hh.ru при этом отмечают, что в августе петербуржцы стали активнее выходить на рынок труда и откликаться на вакансии в преддверии осени. В августе в городе новую работу или подработку искали более 460 тыс. соискателей. Это на 6% больше, чем месяцем ранее.

В целом по стране активность тех, кто ищет работу, накануне осени выросла на 8,4% за месяц, а на Северо-Западе — на 7%. Самыми активными оказались представители сферы образования: число новых резюме за месяц здесь выросло на 10%. Также активно ищут работу на осень работники общепита и туризма, медики и работники автосервисов (по +8% новых резюме в каждой сфере). Страховщики стали на 7% чаще искать новые места работы. В сфере продаж активность тех, кому нужна работа, выросла еще на 7%. Юристы стали выходить на рынок труда на 5% чаще. При этом интересно, что в Петербурге за последний месяц не было ни одной сферы, где активность соискателей стала ниже.

«На рынке труда есть сезонные закономерности. В марте и апреле, как правило, работодатели активно ищут персонал, и тогда выбор вакансий огромен. Следующий "высокий сезон", когда конкуренция на рынке труда еще не так высока, а спрос на кадры уже велик, начинается в августе — сентябре. Сложность поиска работы зависит от количества вакансий и количества кандидатов. Идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и в августе: эти месяцы "разогревают" рынок перед активными осенью и весной. Многие компании к этому времени уже запланировали бюджет на год, подвели итоги прошлого года либо полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать. А вот соискатели к этому времени еще отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция среди соискателей помогает быстрее найти подходящее место работы. В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если важны выбор и количество возможностей, лучше планировать поиск работы на март — апрель или август — октябрь. В мае активность работодателей в поиске снижается из-за праздников, а в июне и июле — из-за отпусков. Осень — отличное время для поиска новой работы мечты»,— отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Кирилл Косов