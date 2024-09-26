Утолить кадровый голод

Энергетика — одна из отраслей, где особенно остро ощущается дефицит кадров. По мнению экспертов, решить проблему нехватки специалистов можно только при участии трех сторон: бизнеса, государства и отраслевых образовательных учреждений.

В России продолжается усиливаться кадровый голод в энергетической отрасли. Об этом свидетельствуют данные аналитиков, дефицит специалистов подтверждают и участники рынка. Для преодоления кризиса кадров, считают эксперты, необходимо совершенствовать систему подготовки и переподготовки специалистов в соответствии с современными требованиями рынка. Участие в этом процессе должны принимать отраслевые компании, государство и образовательные учреждения.

Высокая уязвимость

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ Высшей школы экономики подготовил исследование «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен». Согласно ему, отрасль энергетики, наряду со строительством, попала в топ категории «кадровая уязвимость», причем с неблагоприятным прогнозом динамики рынка труда. Выводы построены на основе текущих индикаторов. В частности, в энергетике коэффициент кадровой уязвимости возрос в годовом выражении более чем в семь раз — это абсолютный антирекорд темпов роста напряжения на рынке труда.

Эксперты ВШЭ отмечают, что кадровый дефицит в энергетике и других отраслях, признанных уязвимыми, сложился под влиянием различных факторов, действующих со стороны спроса и предложения на труд. Сдерживающее влияние на предложение труда оказывали неблагоприятная демографическая ситуация, нежелание молодых людей работать в отрасли, несоответствие образования и навыков работников требованиям создаваемых рабочих мест, а также снижение притока трудовых мигрантов (в строительстве). В сложившейся ситуации, как подчеркивается в исследовании, выросла конкуренция за работников, что привело к увеличению темпов прироста заработной платы в данных отраслях, но не так значимо, как в ряде других. Отсюда наблюдается переток кадров в более высокооплачиваемые отрасли.

Кадровую проблему признают и чиновники. Вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме, прошедшем в июле этого года в Грозном, отметил, что российской энергетике требуется не менее 200–300 тыс. работников в год. По его оценке, всего в энергетике, включая нефтегазовую, угольную отрасли и электроэнергетику, занято 2,7 млн граждан страны. Однако сейчас наблюдаются «выбытие и текучесть кадров».

Статс-секретарь — заместитель министра труда Анастасия Бондаренко чуть ранее отмечала, что в настоящее время ведомство заканчивает работу по актуализации Энергостратегии до 2050 года. По ее словам, реализация крупных стратегических задач напрямую будет зависеть от кадрового обеспечения ТЭК. Поэтому одним из целевых показателей обновленной Энергостратегии будет укомплектованность кадрами. Решить проблему нехватки специалистов не всегда возможно за счет местных рынков труда или выпускников.

«Сегодня на уровне государства признан приоритет прогнозирования кадровой потребности. Минтруд разрабатывает методику прогнозирования кадровой потребности экономики, Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями участвует в этой работе. В частности, мы уже спрогнозировали кадровую потребность СПГ-проектов. В основе всех решений по развитию кадрового потенциала отраслей ТЭК должна лежать работа с имеющимися и прогнозируемыми данными. Совместно всем нам необходимо формировать кросс-корпоративные и общеотраслевые инициативы для развития рынка труда»,— заявила госпожа Бондаренко.

В прямом партнерстве

Как сообщают в группе «Россети», сложная демографическая ситуация в условиях дефицита необходимых специалистов требует проактивного подхода к поиску трудовых ресурсов. Политика организации нацелена на привлечение и удержание высококвалифицированных работников с необходимыми компетенциями. В 2023 году коэффициент текучести кадров уже снизился с 5,6 до 5,2%. Это стало возможным благодаря реализации комплекса мер, направленных на рост благосостояния сотрудников, повышение их мотивации и предоставление возможностей для качественного развития в профессиональном плане.

«Смотря в будущее, мы стремимся искать и создавать возможности для формирования пула потенциальных работников на долгосрочную перспективу. Растет число студентов, проходящих подготовку по договорам целевого обучения в интересах компании, также расширяется перечень самих направлений. Сотрудничество с профильными образовательными учреждениями, целевые программы финансирования и организация студенческой практики на объектах группы "Россети" сегодня закладывают фундамент устойчивого развития электросетевого комплекса России завтра»,— отмечается в пресс-релизе компании.

На ПМЭФ-2024 между ПАО «Россети Ленэнерго» и Петербургским политехническим университетом Петра Великого было подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках сетевая компания совместно с учебным заведением будет готовить профильных специалистов, осуществлять профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

«Политех — давний и надежный партнер нашей компании. В условиях цифровизации энергетического комплекса и растущих требований к качеству предоставляемых энергокомпанией услуг подготовка специалистов обязана осуществляться при тесном взаимодействии вузов и будущих работодателей. Сегодня наша отрасль динамично развивается, а персонал должен постоянно совершенствовать компетенции и профессиональные навыки. Уверен, что расширение совместной работы с Политехом позволит вывести подготовку кадров на качественно новый уровень, отвечающий современным вызовам»,— отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Госкорпорация «Росатом» также выбрала стратегию более плотной и прямой работы с вузами. В ряде учебных заведений страны компания уже несколько лет открывает целевые группы и финансирует подготовку студентов. В частности, профильные группы есть в НИЯУ МИФИ и его филиалах, Томском политехе, Уральском федеральном университете и других.

На пленарном заседании форума «Технопром-2024» в Новосибирске замгендиректора ГК «Росатом» по науке и стратегии Юрий Оленин сообщил, что госкорпорация намерена расширить свою работу с вузами РФ из-за необходимости в новых кадрах. «До 2042 года нам необходимо принять 45 тыс. специалистов с высшим образованием. Если сегодня у нас более или менее есть инженерные кадры, то в вопросе набора исследователей и ученых все сложнее. Нам придется совместно с вузами активнее заниматься этим направлением. В настоящее время "Росатом" ведет интенсивную работу с 10–12 вузами РФ как в части кадров, так и в части исследований; однако число вузов-партнеров будет увеличено»,— подчеркнул он.

По словам заместителя АНО «Энергоресурс» Татьяны Ивановой, для повышения эффективности связки «вуз — энергетическое предприятие» необходима модернизация образовательных программ. «Учебные заведения должны обновить свои программы, включая такие актуальные дисциплины как "Возобновляемые источники энергии", "Умные сети" и "Цифровизация". Это позволит студентам приобретать необходимые знания в трендовых и перспективных направлениях. Кроме того, учебным заведениям необходимо применять кросс-дисциплинарный подход: объединение знаний из смежных областей, таких как информационные технологии и экономика. Это поможет подготовить специалистов, способных принимать комплексные решения и внедрять инновации в энергетический сектор»,— считает эксперт.

Денис Семенцов