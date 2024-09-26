Научный подход к будущему энергетики

По итогам 2023 года доля отечественного оборудования в общем объеме закупок ПАО «Россети Ленэнерго» превысила 99%. Как компании удается совмещать тренд на импортозамещение с переходом сетевого комплекса на новый технологический уклад, рассказывает корреспондент Business Guide Алла Михеенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гендиректор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин считает принципиальным использование отечественных технологий, программных комплексов и материалов Фото: «Россети Ленэнерго» Благодаря современному оборудованию совершенствуются навыки оперативного персонала и, как следствие, повышается скорость выполнения ими технических мероприятий Фото: «Россети Ленэнерго» В условиях необходимости поиска альтернатив импортной продукции и ее компонентов «Россети Ленэнерго» плодотворно сотрудничают с российскими производителями, а также делают ставку на инновационное развитие Фото: «Россети Ленэнерго» Практически вся номенклатура основного оборудования импортного производства имеет отечественные аналоги Фото: «Россети Ленэнерго» Следующая фотография 1 / 4 Гендиректор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин считает принципиальным использование отечественных технологий, программных комплексов и материалов Фото: «Россети Ленэнерго» Благодаря современному оборудованию совершенствуются навыки оперативного персонала и, как следствие, повышается скорость выполнения ими технических мероприятий Фото: «Россети Ленэнерго» В условиях необходимости поиска альтернатив импортной продукции и ее компонентов «Россети Ленэнерго» плодотворно сотрудничают с российскими производителями, а также делают ставку на инновационное развитие Фото: «Россети Ленэнерго» Практически вся номенклатура основного оборудования импортного производства имеет отечественные аналоги Фото: «Россети Ленэнерго»

В условиях необходимости поиска альтернатив импортной продукции и ее компонентов «Россети Ленэнерго» плодотворно сотрудничают с российскими производителями, а также делают ставку на инновационное развитие. Цель планомерной работы компания видит в создании электрической сети на основе отечественных решений с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости. А план реализации подразумевает переход к высокоавтоматизированным подстанциям класса напряжения 35–110 кВ, активно-адаптивным сетям, применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

«Все новые энергообъекты мы строим исключительно высокоавтоматизированными. Это значит, что они полностью наблюдаемые и могут дистанционно управляться,— рассказывает генеральный директор компании Игорь Кузьмин.— Для нас принципиально использование отечественных технологий, программных комплексов и материалов. Существующие подстанции также проходят необходимую модернизацию в части как обновления оборудования, так и повышения мощности».

По словам господина Кузьмина, с 2024 по 2028 год будет сделан акцент на проекты, направленные на усиление существующей распределительной сети и ее переход к высокоавтоматизированным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.

Инновации и технологии

В компании подчеркивают, что практически вся номенклатура основного оборудования импортного производства имеет отечественные аналоги. Однако создание замещающих или совершенно новых технологий требует научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР).

В рамках выполнения НИОКР «Россети Ленэнерго» сотрудничают с ведущими техническими вузами страны: МЭИ, петербургским Политехом, Горным университетом, Казанским государственным энергетическим университетом и другими научными центрами. На постоянной основе идет работа с ведущими отечественными производителями.

Так, в 2024 году «Россети Ленэнерго» и производители-партнеры получили патент на модульную подземную систему для автоматизации кабельной сети 6–10 кВ. Техническое решение уникально и выполняет сразу несколько задач: улучшает механизм технологического присоединения потребителей к сетям, повышает надежность электроснабжения, обеспечивает безопасность оборудования от внешних воздействий.

Кроме того, в этом году пилотно внедряется в работу энергетиков система накопления энергии. Устройство оборудовано системой автоматизированного управления, которая самостоятельно прогнозирует часы пиковых нагрузок на день вперед и определяет стратегию использования энергоресурсов. Таким образом, с помощью накопителя можно сгладить пиковые нагрузки и снизить оплату за потребленную мощность.

Для поиска повреждений в сети 35 кВ создан микропроцессорный комплекс, который по e-mail или SMS уведомляет о нарушении в сети. А, например, полупроводниковый регулятор реактивной мощности — также собственный проект компании — предназначен для снижения потерь и поддержания оптимального уровня напряжения. В результате повышается пропускная способность линий электропередачи и качество электроснабжения потребителей.

«Обеспечение безопасности и технологического суверенитета электросетевого комплекса — это база для построения современной энергетической инфраструктуры. Так, в новом Центре управления сетями компании был введен в эксплуатацию отечественный программно-технический комплекс СК-11. Он позволяет осуществлять ежедневный круглосуточный мониторинг состояния сети, мгновенно получать информацию о любых технологических нарушениях, управлять энергооборудованием в режиме реального времени»,— добавляет господин Кузьмин.

О персонале

О сотрудниках компания также не забывает: в двух филиалах тестируются промышленные экзоскелетные комплексы для совершенствования условий работы производственного персонала, чья деятельность связана с выполнением тяжелых физических работ.

Для обучения персонала современным цифровым технологиям внедрен в работу учебно-тренировочный комплекс. В его состав входят промышленный компьютер с математической моделью энергосистемы и физические элементы устройств микропроцессорных блоков защиты, управления и учета электрической энергии.

Из последнего нововведения — тренажер, имитирующий работы в сетях 0,4–10 кВ без снятия напряжения. Благодаря ему совершенствуются навыки оперативного персонала и, как следствие, повышается скорость выполнения ими технических мероприятий.

«Программа инновационного развития "Россети Ленэнерго" содержит комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий. Плановые затраты на ее реализацию с 2023 по 2027 год составят около 11 млрд рублей. Это серьезная работа по целому ряду направлений. В частности, предусмотрена комплексная модернизация существующих электрических сетей в разных районах Санкт-Петербурга с переходом к сети нового технологического уклада на основе российских разработок и технологий»,— заключает Игорь Кузьмин.