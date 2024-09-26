«Делаем ставку на цифровизацию, а не на экзотику»

Участники страхового рынка в Петербурге отмечают его рост в сегментах ДМС, каско, страхования грузов, страхования имущества. Добровольное медицинское страхование находится сегодня на пике популярности в секторе b2b. О том, как меняется этот продукт в сложившихся условиях и других перспективных направлениях развития страхования Business Guide рассказал генеральный директор СК «Капитал-полис» Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Автомобиль по каско теперь можно застраховать в возрасте до 15 лет Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков В настоящее время серьезно повышаются цены на медицинские услуги. Это один из значимых вызовов, с которым сегодня сталкиваются страховые компании Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Автомобиль по каско теперь можно застраховать в возрасте до 15 лет Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков В настоящее время серьезно повышаются цены на медицинские услуги. Это один из значимых вызовов, с которым сегодня сталкиваются страховые компании Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото

BUSINESS GUIDE: Как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию на рынке?

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ: Я бы сказал, что она сейчас более или менее стабильная. Рынок растет. В прошлом году он увеличился на 15%, в первом полугодии этого года также фиксируем рост. Я бы охарактеризовал ситуацию как позитивную.

BG: Все ли сегменты демонстрируют позитив?

А. К.: Я могу говорить только о показателях нашей компании. В первую очередь растет сектор ДМС. За восемь месяцев этого года прирост составил 15%. Сегодня бизнес испытывает колоссальный кадровый дефицит, экономике страны не хватает пяти миллионов сотрудников. Работодатели используют всевозможные механизмы для привлечения и удержания кадров. А добровольное медицинское страхование является одним из основополагающих инструментов. Второй год подряд мы наблюдаем тенденцию появления среди наших клиентов компаний, которые никогда не страховались, даже не задумывались об этом. Но именно сейчас у них возникает необходимость в такого рода дополнительных социальных льготах для своих сотрудников. ДМС стало, что называется, must have на рынке труда. Нужно отметить, что среди новых клиентов растет количество компаний малого и среднего бизнеса.

BG: Потенциальный объем сегмента ДМС для МСП в целом по России оценен в 200 млрд рублей. Насколько быстро растет спрос на этот вид страхования у малого и среднего бизнеса в Петербурге?

А. К.: Наш портфель состоит в основном из компаний с численностью сотрудников 100–200 человек, договоров, в которых более 1000 человек, не так много. В прошлом году мы заключили 116 новых договоров общей численностью примерно на 4,5 тыс. человек застрахованных, численность на один договор составляет примерно 40 человек. За первое полугодие 2024 года мы уже заключили 75 новых договоров с общим количеством застрахованных в 2 тыс. человек.

BG: Какой процент населения страховался по ДМС раньше?

А. К.: Еще до ковида и обострения геополитической ситуации я оценивал проникновение ДМС среди работающего населения Петербурга на уровне 30–50%.

BG: Обычно ДМС позиционировался как некая привилегия для топ-менеджмента или сотрудников, проработавших в компании определенный срок. Сейчас страховку предлагают сотрудникам сразу при устройстве на работу?

А. К.: Почти все наши клиенты всегда страховали всех сотрудников: и рабочих, и топ-менеджеров. Но сегодня тенденция действительно такова, что компании стараются предлагать сотрудникам медицинское страхование не через год-два или три, а значительно раньше. На период испытательного срока, как правило, пока все-таки не страхуют, страховку оформляют после него.

BG: Как продукт ДМС видоизменяется на волне такой популярности?

А. К.: Я бы не сказал, что он глобально подвержен изменениям. Все-таки вопрос бюджета играет большую роль. Работодатели стараются предоставить своим сотрудникам оптимальный набор услуг по оптимальной цене. В настоящее время серьезно повышаются цены на медицинские услуги. Это один из значимых вызовов, с которым мы сегодня сталкиваемся. Такого увеличения цен мы не видели много лет.

BG: Повышение цен — тренд последних двух лет?

А. К.: Нет, именно этого года. Обычно рост цен укладывался максимум в 5–10% в год. Сегодня некоторые медицинские центры повышают цены на 50%, а то и на 70%.

BG: Чем они это объясняют?

А. К.: Мотивируют ростом затрат, повышением зарплат врачей и так далее. Сложнее становится найти медицинский персонал, приходится повышать оклады. В связи с этим появляется еще одна заметная тенденция на рынке — страхование с франшизой. Когда человек приходит по полису ДМС в медицинский центр и какую-то часть, как правило, 15–20% от стоимости услуг, оплачивает самостоятельно. Это приводит к тому, что цена для работодателя уменьшается, а для работника потребление медицинских услуг становится более осознанным.

BG: Как удорожание медицинских услуг сказывается на цене ДМС?

А. К.: Инфляция бывает двух типов. Инфляция спроса — когда за получением вашей услуги выстраивается очередь и вы поднимаете цену для того, чтобы очередь уменьшалась. А есть еще инфляция издержек. В этом случае очереди к вам нет, но ваши издержки растут, так как поставщики поднимают цены. И поскольку издержки растут, вам тоже приходится поднимать цены. Вот у нас сегодня инфляция издержек. Когда медики поднимают цены, нам также приходится их поднимать. Но традиционно цены на ДМС растут медленнее, чем цены на услуги медицинских центров. Рост стоимости ДМС за последнее время составил примерно 10–15%.

BG: А сами страховые компании испытывают кадровый голод?

А. К.: Безусловно. Мы испытываем те же проблемы, что и экономика страны. Стараемся быть более привлекательными для сотрудников, в том числе для потенциальных работников. Наш социальный пакет включает в себя ДМС, путевку в дом отдыха за счет компании, бонусы к отпуску, ко дню рождения, юбилеям, к рождению ребенка. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник осознавал смыслы существования компании. Накануне тридцатилетия СК «Капитал-полис» в 2023 году был проведен ребрендинг и пересмотр основных положений миссии страховой компании. Звучит она теперь так: «Сохраняем благополучие». В этом заключается цель дальнейшего развития «Капитал-полис». Наша миссия — в сохранении благополучия клиентов, сотрудников и собственников — всей экосистемы компании. Сформулированы фундаментальные ценности компании: сотрудничество, профессионализм, инновации. Компания трансформируется на фоне глобальных мировых экономических преобразований.

BG: Каких сотрудников не хватает страховым компаниям?

А. К.: Специалистов по продажам, сотрудников клиентского сервиса, работников диспетчерских служб. К сожалению, дефицит затрагивает самые ответственные позиции.

BG: Какие еще виды страхования набирают обороты?

А. К.: Хорошо растет страхование грузов. В денежном выражении этот вид страхования в компании увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом. Прирост продолжается второй год подряд.

BG: С чем вы это связываете?

А. К.: В 2023 году одной из основных причин была девальвация. В этом году, во-первых, растет стоимость страхования из-за увеличения стоимости грузов. Цена страхования привязана к стоимости грузов, чем больше стоимость грузов (страховая сумма), тем дороже страхование. Во-вторых, появляются новые клиенты. Благодаря активной маркетинговой политике клиенты выбирают страховую компанию «Капитал-полис» не только по принципу цены, но и по принципу сервиса. Высокий уровень предоставляемого сервиса компенсирует разницу в цене, которая у нас несколько выше, чем у конкурентов. И клиентов это устраивает.

BG: В чем выражается высокий уровень сервиса?

А. К.: Речь идет об удобстве процедуры урегулирования. В грузоперевозках, в отличие, например, от страхования имущества, где страховые случаи наступают редко, некрупные страховые события — явление частое. В таких случаях необходимо урегулировать ситуацию быстро, эффективно, без лишних формальностей. За это клиенты нас и выбирают.

BG: Будут ли в дальнейшем развиваться какие-то экзотические виды страхования?

А. К.: Мы много лет предлагаем страхование для выезжающих за рубеж. В этом сегменте у нас есть новый узкоспециализированный продукт — страховка для дайверов. Обычно программы страхования дайверов предполагают страхование человека как туриста. Продукт СК «Капитал-полис» комплексно учитывает специфику травм и заболеваний, связанных именно с подводным плаванием.

BG: Как изменилось за последние два года туристическое страхование?

А. К.: Мы наблюдаем переориентацию туристического потока из Европы в Азию и Юго-Восточную Азию, прежде всего Китай, Вьетнам и Камбоджу, пользующихся большим спросом у петербуржцев. По данным погранслужбы ФСБ, по итогам 2023 года лидером по приросту турпотока из РФ стал Таиланд. Всего за прошлый год в королевство с целью туризма прибыло 794 тыс. россиян, это в 4,6 раза больше, чем в 2022 году. Азиатским направлением, в том числе, также активно интересуются дайверы из Петербурга и всей страны, популярны у них и Мальдивы с Египтом. Для дайверов это наиболее интересные места для погружений, поэтому, несмотря на удорожание туров, страхование востребовано. Туристический сезон для дайверов — март, апрель и май, когда стоимость фрахтовки яхт еще невелика. Следующий сезон — уже ноябрь, декабрь, январь, новогодние каникулы, нежаркое время года для Восточной и Юго-Восточной Азии, когда можно получить массу приятных впечатлений от поездки.

BG: Какие еще новые продукты появились у компании?

А. К.: Несколько лет назад мы вышли в сегмент страхования такси по каско, для чего была разработана и внедрена специальная программа. В настоящее время по этой программе заключается примерно каждый восьмой договор. Еще мы расширили диапазон транспортных средств, принимаемых на страхование. Например, автомобиль по каско можно застраховать в возрасте до 15 лет и получить страховое возмещение путем выдачи направления на ремонт (без учета износа).

BG: Сегодня в автостраховании появилось еще страхование праворульных автомобилей. Не планируете начать развивать этот продукт?

А. К.: Нет, выходить в данный сегмент в настоящее время не планируем, видим для себя очень много рисков, особенно при выплатах деньгами. Также не планируем осваивать направление страхования гражданской ответственности перевозчиков легковых такси (ОСГОП), которое, видимо, будет набирать обороты в связи с тем, что этот вид страхования стал обязательным с 1 августа.

BG: Планируете ли расширять продуктовую линейку?

А. К.: Новые виды страхования вполне могут появляться, но мы точно ими заниматься не будем. Потому как имеем достаточно консервативную позицию. Страхование — консервативный бизнес. С другой стороны, мы стараемся идти в ногу со временем, быть прогрессивными и современными. Делаем ставку на цифровизацию, а не на экзотику. Стратегия — это не то, что ты будешь делать, а то, что ты делать не будешь. Поэтому важно определиться, чего мы делать не будем, в какую сторону не пойдем, чтобы сконцентрировать все свои ресурсы для движения в нужных нам направлениях.

BG: Как вы оцениваете текущий уровень цифровизации компании?

А. К.: Оцениваю его как достаточно высокий. Мы активно развиваем концепцию «SMART ДМС», предусматривающую развитие нашего мобильного smart-приложения, HR-кабинета для взаимодействия с кадровыми службами клиентов и smart-экосистему «Здоровье», включающую набор дополнительных сервисов. А также концепцию «SMART Каско», которую реализуем посредством бота-помощника по каско. Видим перспективы именно в этих направлениях.

Уже 50 тыс. клиентов по ДМС оценили удобство нашего smart-приложения, через которое можно получить услуги телемедицины, быстро связаться с диспетчерским центром или конкретной клиникой, вызвать скорую помощь, заказать лекарства и многое другое. Все данные по полису — под рукой у клиента. Медицинские данные — записи на прием к врачам, результаты анализов и обследований, назначения врачей — обновляются после каждого обращения. Запись на прием мы сделали интуитивно простой и понятной.

Также в рамках концепции SMART мы работаем над вопросом геолокации в случае вызова застрахованными скорой медицинской помощи или вызова врача на дом. Чтобы наши клиенты при осуществлении вызова могли зайти в приложение и наблюдать, где в данный момент находится автомобиль скорой помощи или врач и за сколько минут они доедут до пациента.

Не меньшим спросом пользуется наш бот-помощник по каско. ДТП — это всегда стрессовая ситуация, и зачастую участники дорожно-транспортных происшествий теряются и не знают, что делать в первые минуты после аварии. Главная задача бота-помощника — в режиме онлайн помогать нашим клиентам в любых неприятностях, которые могут произойти с автомобилем. Бот подскажет, какие действия нужно совершить при наступлении страхового случая, отправит в страховую компанию уведомление о происшествии, предоставит список необходимых документов для подачи в СК, покажет адреса точек приема документов. Ответственные граждане, предпочитающие заранее знать, как следует поступать в случае ДТП, найдут с помощью бота все необходимые инструкции и полезную информацию для автомобилистов.

Приятно, что эффективность внедрения современных технологий в наши страховые продукты замечают не только клиенты, но и бизнес-сообщество. В прошлом году наш бот-помощник по каско был отмечен в проекте-исследовании «Customer eXperience 2023» среди 75 кейсов, представленных 40 компаниями. Поэтому сегодня мы видим перспективы в наращивании компетенций компании именно в цифровых направлениях и развитии клиентского сервиса.

Страховая компания «Капитал-полис» основана в 1993 году. Сегодня она является одним из лидеров рынка страхования Санкт-Петербурга. Основными видами деятельности СК «Капитал-полис» являются добровольное медицинское страхование (ДМС), автострахование (каско), страхование грузов, страхование имущества, страхование выезжающих за рубеж, в том числе страхование дайверов. Основной акцент страховая компания делает на качестве и сервисе оказания услуг. Сегодня СК «Капитал-полис» активно развивает цифровые smart-технологии, внедряя новые тенденции и веяния в страхование. В страховую группу «Капитал-полис» входят четыре многопрофильных медицинских центра в Санкт-Петербурге.

Василиса Мотова